Wanda Nara, devastada tras la internación de uno de sus hijos: "Mi pequeño"

Wanda colocó varios emojis de corazones en la cinta identificatoria del joven para evitar exponer cuál de sus hijos se encuentra internado. En rótulo apenas se puede leer el apellido "López". Con lo cual, se trataría de uno de sus hijos varones, Constantino, Benedicto, Valentino, fruto de su relación con Maxi López.



Hace unos días, la figura de Telefe sorprendió al contar que tuvo que suspender un viaje a Tailandia por un compromiso profesional por una causa de fuerza mayor.

"Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", había dicho en una publicación en sus historias de Instagram tras su firme determinación.



El jueves en Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer que habrían bajado a Wanda Nara de un importante proyecto luego del escándalo de la mediática con su ex, Mauro Icardi.

"Me dice alguien importante que trabaja para la compañía 'hace dos días la bajaron porque no encajaba con el perfil'. Lo habrían decidido a partir de su viaje a Río (de Janeiro) y terminaron de tomar la decisión hace dos días. Se lo comunicaron recién ayer y, digo más, quien se lo comunicó fue Wally Diamante", contó la periodista en el ciclo de América TV.

Ante esa información, Wanda se comunicó con Guido Záffora y le dio su versión. "Me dice que se bajó del viaje por algo personal, que no me autoriza a decirlo. Es algo de su intimidad. Me muestra una captura de pantalla que confirma lo que a mí me cuentan de la marca y lo que me dice ella", señaló el periodista.

En sus redes, la figura de Telefe emitió un comunicado en sintonía con lo que le manifestó al periodista de Intrusos.

