Wanda Nara explicó en detalle cómo seguirá adelante con su enfermedad: "El tratamiento es muy..."

Asimismo, agregó. “Los médicos con cautela no le decían: tenes tal o cual cosa, porque querían ser específicos. De hecho se hace los primeros estudios de sangre, que son los que dan los valores mal y después va a la segunda institución, que es donde la empiezan a tratar con mas rigurosidad”.

Incluso, agregó que: “Ahí es donde empieza su tratamiento, es ahí donde empieza a tratarse acá en Argentina y obviamente sigue el tratamiento en Turquía, por que es algo lento. Dice: “Nadie me decía, no me confirmaban un diagnostico, el análisis final y el diagnostico me llegó el jueves”.

Se conoció el gran gesto que Susana Giménez tuvo con Wanda Nara en medio de su delicado estado de salud

Por otro lado, revelaron un particular y sumamente noble gesto que tuvo Susana Giménez con Wanda Nara mientras crecía la preocupación por su salud.

De acuerdo a lo que explicó Ángel de Brito: ”Susana le recomendó a un médico particular y con ese médico está haciendo el tratamiento. Está muy contenta con los profesionales”.