Wanda Nara habló sobre el verdadero motivo por el que Mauro Icardi jamás se separaría de ella: "Siempre que..."

Hace poco, luego de que Cande Lecce saliera a contar que tuvo un amorío con Icardi, la conductora de MasterChef confirmó la separación con su marido. Sin embargo, el padre de Isabella y Francesca no lo aceptó y en sus redes sociales se burló del asunto. "La única verdad es que me pidió que le de los pasajes y le dije que NO entonces, 'está separada'. Y van... ¿cuántas? Ya me aburrió hasta a mí", había escrito Icardi.

Ahora que ambos volvieron a estar juntos, la empresaria contó qué es lo que la diferencia de las otras mujeres, por qué el futbolista no se separaría de ella. "¿Sos inalcanzable? ¿Cuál es tu secreto? No puede ser lo que generás", le preguntó un internauta.

"Creo que soy difícil de reemplazar porque busco el crecimiento total de quien está conmigo. Siempre que quiero a alguien, me ocupo de que le vaya mejor en todos los sentidos", respondió con seguridad Wanda Nara.

Mauro Icardi acorralado: Cande Lecce dio detalles de los videos que se envió con el ex de Wanda Nara

No todo es color de rosa en la vida de Mauro Icardi, y más allá de hacer salido campeón estos días con su equipo en Turquía, el ex de Wanda Nara se ve envuelto nuevamente en un escándalo con Cande Lecce, la modelo que afirma ser la tercera en discordia entre los padres de Francesca e Isabella.

Así fue que en Mañanísima (Ciudad Magazine), entre lágrimas, Cande le hizo una especie de amenaza al delantero: "¿Por qué me ataca tanto siendo que lo que pasó fue lindo?", dijo después del ninguneo del ex PSG.

Y luego de confesar que le "duele" la actitud del futbolista, dijo que ella creyó todo lo que él le dijo, y amenazó con hacer públicos los audios además de revelar qué le dijo.

"Tengo cinco audios en realidad. Los tengo en mi computadora", reveló y aseguró que "en el caso de que los tenga que mostrar lo voy a hacer".

La fecha de los mensajes data del mes de febrero, y son anteriores a la noche que pasaron juntos con lo cual son una verdadera bomba: "Los audios pueden llegar a cambiar muchísimo la realidad de su familia. Él me decía que estaba separado de Wanda, pero en otro tono".