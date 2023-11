Wanda Nara lanzó su primer videoclip con una frase para provocar a Mauro Icardi

En parte de la letra, Wanda dice una frase que podría despertar el enfado de su pareja, la estrella del Galatasaray: "Preguntó si estoy 'lonely' (Sola) y yo le dije que sí".

Embed

Esta es la primera vez que la botinera se anima a hacer un tema sola, pero anteriormente la vimos junto a L-Gante, participando como actriz en el videoclip de El último romántico.

En aquel entonces, el referente de la cumbia tenía un vínculo muy estrecho con Wanda y se habla de un romance entre ellos. Finalmente, las cosas no funcionaron y luego se distanciaron.

wanda nara l-gante.jpg

Se conoció una fuerte interna entre Wanda Nara y Zaira por los Personajes del Año: "Guerra de hermanas"

Hace unos días, revista Gente realizó una nueva edición de los Personajes del Año. Un evento que reúne a las figuras destacadas del 2023 tanto en el ambiente del espectáculo, moda, redes, deportes o política.

Sin dudas, Zaira y Wanda Nara fueron personajes importantes este año y por eso estuvieron convocadas al evento. Sin embargo, ninguna pudo estar presente y se conoció una fuerte interna entre ambas.

“Guerra de hermanas. Otro año que Zaira no acude a la fiesta de los personajes de año. Wanda Nata pidió estar en un banquito en la parte delantera y se sacó la foto antes junto con Icardi”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Y amplió: “Pero después llamó Zaira y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente no se lo dieron porque la foto de Wanda ya se había sacado, no podía ocupar el mismo lugar, y al final no estuvo presente”.

“Es un clásico de los personajes del año el tema el lugar", aseguró Ardían Pallares y Paula Varela sumó: "Pero lo raro acá es que justo dos hermanas. Te dicen 'lo tiene tu hermana', bueno, poneme al lado, al costado, qué se yo". "Segundo año que hace quilombo”, cerró el conductor.