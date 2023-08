Wanda Nara mostró los lujos de su casa en Estambul y recibió una ola de críticas: "Siempre..."

En la primera imagen se puede ver a Wanda disfrutando de la piscina que tiene en su casa y luego a sus hijos a pura risa en el agua, como así también una de sus hijas tocando el piano o juegos gigantes al aire libre en un día a puro sol.

Este posteo de Wanda, en medio de la preocupación por su estado de salud, despertó algunas críticas por parte de usuarios de Instagram que cuestionaron su "ostentación". Algunos otros, en tanto, la defendieron.

"Siempre ostentando. Muy poca humildad", "Basta de jugar con la gente Wanda. En serio", "Más ostentación imposible", fueron algunos de los mensajes que recibió la hermana de Zaira en su posteo.

Otros salieron a defenderla en la red: "Puede ostentar lo que quiera, nunca ocupo cargos políticos, nunca vivió del Estado, no robó nada a nadie, y hace nada deshonesto, puede ostentar lo que quiera. Te adoro es una madre dedicada", "Simple, fácil! Si les molesta los posteo de @wanda_nara no lo vean!" .

La desesperada reacción de Mauro Icardi al enterarse del diagnóstico de Wanda Nara

El lunes en LAM, América Tv, Ángel de Brito contó detalles de la charla íntima que tuvo con Wanda Nara el sábado donde le confirma la enfermedad que padece.

El conductor por razones de la reserva del caso no informó el diagnóstico exacto que padece la conductora y dio detalles del momento en que Wanda le contaba a su familia lo que estaba transitando.

"Me enteré por la tele, nadie me confirmaba el diagnóstico. El análisis final me llegó el jueves 27 de julio y todavía estoy tratando de asimilarlo. Estoy en shock", le remarcó Wanda a Ángel en el diálogo.

Y luego contó cuál fue la reacción de los integrantes de su familia al enterarse de la confirmación de su diagnóstico: "Tenía a todos mis hijos llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios, a Mauro que quería dejar la carrera. Zaira se volvió de las vacaciones y mi mamá tirada en el piso, sentí que se caía todo".

"Entré en pánico por no saber qué estaba pasando. Me hice fuerte para que se sientan que estaba bien pero sentí que se me desmoronaba todo", precisó la animadora sobre este difícil momento que atraviesa.

"Wanda se va a tratar en la Argentina, está muy conforme con la atención que le dieron acá y con los profesionales que la ayudaron. El médico particular se lo recomendó Susana Giménez y con ese médico está haciendo el tratamiento", confirmó Ángel.