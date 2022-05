Wanda Nara reveló el delito que cometió por culpa de Maxi López y por el que estuvo presa

"Terminé en la comisaría toda una noche y con una causa. Y más pericias policiales y mil cosas. Pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). Esa soy yo".

Este episodio ocurrió en enero de 2008 en Villa Carlos Paz, Córdoba. En ese momento, Wanda estuvo imputara por "lesiones culposas" tras haber embestido a un motociclista. La empresaria debió someterse a una prueba de alcohol y análisis de orina, y le debieron secuestrar la camioneta 4X4, que era de su entonces pareja, Maxi López.

"Yo me abrí y de atrás me agarró esta camioneta. Cuando me chocó, la persona que se baja, supuestamente el acompañante, era un hombre rubio, se bajó a preguntar si estaba bien", dijo la persona que sufrió el accidente.

Ángel de Brito contó la charla que tuvo con la China Suárez y Wanda Nara mandó un picante mensaje

La fiesta que se realizó después de la entrega de los Premios Martín Fierro, dejó encuentros que dieron de que hablar. El más sorpresivo fue el de Ángel de Brito y la China Suárez.

Este lunes, en LAM, Ángel reveló que fue lo que habló con la actriz, luego de los tensos cruces que protagonizó ella con el notero tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Me vino a hablar ella, me dijo ‘¿por qué me odias?’. Le dije que no era tan importante como para que la odie”, comenzó diciendo el conductor del programa.

Luego, agregó: “Igual muy simpática, no estaba ni agresiva, ni loca. Estaba alegre. Empezó como tensa la charla, una cosa llevó a la otra aunque no conducía a nada la charla. Le dije que era muy soberbia, que se manejaba mal en los medio y me decía que ella piensa que no es así”.

“Le remarqué que en tal y tal caso estuvo como el culo públicamente. Ella quería saber por qué la odiaba. Se lo explico a los famosos, hoy es tema ella, mañana será otra. El tema era Wanda e Icardi en ese momento. Después no se me despegaba”, detalló Ángel sobre su encuentro con la China.