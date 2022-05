Ángel de Brito contó la charla que tuvo con la China Suárez y Wanda Nara mandó un picante mensaje

“Me vino a hablar ella, me dijo ‘¿por qué me odias?’. Le dije que no era tan importante como para que la odie”, comenzó diciendo el conductor del programa.

Luego, agregó: “Igual muy simpática, no estaba ni agresiva, ni loca. Estaba alegre. Empezó como tensa la charla, una cosa llevó a la otra aunque no conducía a nada la charla. Le dije que era muy soberbia, que se manejaba mal en los medio y me decía que ella piensa que no es así”.

“Le remarqué que en tal y tal caso estuvo como el culo públicamente. Ella quería saber por qué la odiaba. Se lo explico a los famosos, hoy es tema ella, mañana será otra. El tema era Wanda e Icardi en ese momento. Después no se me despegaba”, detalló Ángel sobre su encuentro con la China.

EL MENSAJE DE WANDA NARA TRAS EL CRUCE DE LA CHINA SUÁREZ Y ÁNGEL DE BRITO

Después de contar como se dio toda la situación, Yanina Latorre informó que la ex de Benjamín Vicuña les había mandado una carta documento para una mediación por la manera en la que se trató el Wadagate en su momento.

Según la panelista, los demandados además de ella son ARTEAR (canal 13), Mandarina (producción) y Ángel de Brito. Esto tomó por sorpresa al conductor, ya que no había sido notificado.

En ese momento, apareció Wanda Nara a través de WhatsApp y lanzó una polémica frase. "Si te hace juicio, yo te salgo de testigo y voy a declarar", disparó la esposa de Mauro Icardi.

Y, agregó: "Y alguna otra esposa más, amiga mia”.

La China Suárez encaró a Ángel de Brito en una fiesta

En la noche del domingo, Marley presentó la entrega de los Premios Martín Fierro 2022. Todas las figuras del espectáculo se dieron cita en el hotel Hilton de Buenos Aires.

Después de la gala, algunos famosos asistieron a una fiesta privada.

Lali Espósito, La China Suárez, Jimena Barón, Rusherking, Mariana Genesio Peña, entre otras figuras, estuvieron en un boliche porteño.

Al ritmo de "Disciplina", todos bailaron y se divirtieron hasta altas horas de la madrugada.

En esa fiesta, hubo un encuentro entre dos figuras: La China Suarez y Ángel de Brito. La actriz se acercó al periodista y se mostraron muy compinches.

Desde que explotó el Wandagate, se rumoreaba que La China estaba enojada con el conductor de LAM.

Sin embargo, ese rumor quedó descartado por completo después de esta fiesta.

Al parecer, la actriz y el periodista mantienen un excelente vínculo, por encima de cualquier escándalo.