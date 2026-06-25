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Wanda Nara se cansó y lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi: el durísimo motivo

En Intrusos dieron detalles de la acción judicial que iniciará Wanda Nara contra las abogadas de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro. Y Ana Rosenfeld hará lo propio con Piro.

25 jun 2026, 14:45
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Wanda Nara se cansó y lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi: el durísimo motivo

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Wanda Nara se cansó y lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi: el durísimo motivo

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma este jueves un nuevo capítulo en Tribunales ya que la conductora decidió iniciar acciones legales contra Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas de su ex.

La información se conoció en el programa Intrusos (América Tv) y el motivo es por las recientes declaraciones de las letradas donde cuestionaron a la mediática por "monetizar a las hijas" para cuestionar su accionar en el conflicto con el futbolista.

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Paula Varela contó la furia de Wanda por esos dichos y la decisión que tomó al respecto: "Wanda Nara inicia acciones legales por injurias contra Elba Marcovecchio y Lara Piro por todo lo que estuvieron diciendo de monetizar a las hijas. A Wanda le cayó muy mal y a través de Ana Rosenfeld está iniciando la demanda por injurias", precisó.

La acción legal de la mediática estaría dirigida a Elba Marcovecchio y Lara Piro. Mientras que también apuntó que Ana Rosenfeld iniciará también una presentación contra su colega Lara Piro.

"Por otro lado, Ana Rosenfeld también va a la Justicia contra Lara Piro, en este momento está elaborando el escrito para presentar", comentó la periodista.

Y agregó sobre el fuerte enojo de la abogada con su colega: "Es la primera vez que tiene una causa mediática, está loca, ¿cómo va a decir una cosa así de mí? Años trabajando como abogada, ella es una recién llegada a la escena mediática, es una barbaridad", le confió Rosenfeld a la panelista.

La fuerte respuesta de Lara Piro a Ana Rosenfeld

Natalia Weber se contactó al instante con Lara Piro ante la presentación en la Justicia que inicia Ana Rosenfeld contra ella y fue categórica en su respuesta.

"Que inicie lo que quiera, soy abogada y no me asusta", retrucó la letrada. Y agregó picante contra su colega: "Ana está muy flojita de memoria, no se acuerda que fue ella misma la que me lo contó en un cumpleaños de una amiga que tenemos en común. Y me lo contó frente a testigos. Y me lo contó frente a testigos, en ese momento Payarola era el abogado de Wanda".

"Ana presentó un escrito dirigido a mí y se lo pienso contestar por el mismo medio", concluyó firme Lara Piro en un nuevo enfrentamiento que se avecina entre las partes en medio de una total tensión.

     

 

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