Wanda Nara se cansó y lleva a la Justicia a las abogadas de Mauro Icardi: el durísimo motivo

"Por otro lado, Ana Rosenfeld también va a la Justicia contra Lara Piro, en este momento está elaborando el escrito para presentar", comentó la periodista.

Y agregó sobre el fuerte enojo de la abogada con su colega: "Es la primera vez que tiene una causa mediática, está loca, ¿cómo va a decir una cosa así de mí? Años trabajando como abogada, ella es una recién llegada a la escena mediática, es una barbaridad", le confió Rosenfeld a la panelista.

La fuerte respuesta de Lara Piro a Ana Rosenfeld

Natalia Weber se contactó al instante con Lara Piro ante la presentación en la Justicia que inicia Ana Rosenfeld contra ella y fue categórica en su respuesta.

"Que inicie lo que quiera, soy abogada y no me asusta", retrucó la letrada. Y agregó picante contra su colega: "Ana está muy flojita de memoria, no se acuerda que fue ella misma la que me lo contó en un cumpleaños de una amiga que tenemos en común. Y me lo contó frente a testigos. Y me lo contó frente a testigos, en ese momento Payarola era el abogado de Wanda".

"Ana presentó un escrito dirigido a mí y se lo pienso contestar por el mismo medio", concluyó firme Lara Piro en un nuevo enfrentamiento que se avecina entre las partes en medio de una total tensión.