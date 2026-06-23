La polémica declaración de Lara Piro contra Wanda Nara por la audiencia de urgencia con Mauro Icardi

Ante esto, explicó por qué su socia Elba Marcovecchio solicitó una reunión judicial de urgencia por este tema: "La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas", aseguró.

La fuerte queja de Lara Piro contra Wanda Nara

"Son 30 mil dólares por las dos pero si las chicas gastan 30 mil dólares que tiene que pagar Mauro, Wanda tendría que pagar la otra mitad, que son otros 30. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes, esa es la realidad", continuó indignada la abogada Lara Piro contra Wanda Nara.

"Eso es un enriquecimiento ilícito que pretende la señora Wanda Nara, no hay otra forma, porque las chicas no tienen esos gastos. Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda", continuó.

Y cuestionó el accionar de la Justicia: "Los alimentos provisorios no se pueden mantener durante casi dos años porque es prolongar de manera irrazonable una medida cautelar, cuando pasa los 6 meses te hacen caer los alimentos provisorios. Entonces ¿por qué a Wanda Nara se lo mantenemos durante dos años sin que liquide un gasto de los chicos? Son caprichosos esos 30 mil dólares".

"Que haga el listadito y cuánto aporta ella a la manutención de las niñas. Porque Wanda Nara es tan o más millonaria que Mauro Icardi, entonces tiene las mismas obligaciones. (Icardi) Tiene que pagar lo que necesitan sus hijas dentro de su posición económica pero ¿a qué límite? ¿A gastar un departamento por mes? Porque lo que plantea Wanda es que las chicas gastan 60 mil dólares por mes", cerró con firmeza.