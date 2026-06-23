La polémica declaración de Lara Piro contra Wanda Nara por la audiencia de urgencia con Mauro Icardi

Lara Piro fue tajante con Wanda Nara tras conocerse de una recienta medida que le impediría salir de Argentina a Mauro Icardi por la batalla judicial que tiene con su ex mujer por los alimentos de sus hijas.
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La abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, fue contundente al hablar de Wanda Nara ante la nueva audiencia por la supuesta deuda de alimentos del futbolista por sus hijas.
Lara Piro fue tajante con Wanda Nara tras conocerse de una recienta medida que le impediría salir de Argentina a Mauro Icardi por la batalla judicial que tiene con su ex mujer por los alimentos de sus hijas.
Fue Ángel de Brito quien contó que se había trabado una medida que le impedía al futbolista salir del país si antes no saldaba su deuda por alimentos.
En ese contexto, una de sus abogadas salió al aire en El Ejercito de la Mañana (Bondi Live) y fue tajante contra la mediática y su defensora legal, Ana Rosenfeld, cuestionando el monto que se le impone a abonar a Icardi en concepto de alimentos por sus hijas.
"Ayer Ángel contó que el juez dio curso a que Icardi no salga del país, ¿esto es cierto?", le consultó Pepe Ochoa. A lo que Piro lanzó: "Tiene más información que nosotras, no se nos notificó de eso. Pero bueno, puede ser como la doctora Rosenfeld tiene una relación bastante cercana con su señoría, puede ser que se lo haya adelantado Ana, calculo a eso porque a nosotros no nos informaron nada".
Ante esto, explicó por qué su socia Elba Marcovecchio solicitó una reunión judicial de urgencia por este tema: "La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas", aseguró.
"Son 30 mil dólares por las dos pero si las chicas gastan 30 mil dólares que tiene que pagar Mauro, Wanda tendría que pagar la otra mitad, que son otros 30. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes, esa es la realidad", continuó indignada la abogada Lara Piro contra Wanda Nara.
"Eso es un enriquecimiento ilícito que pretende la señora Wanda Nara, no hay otra forma, porque las chicas no tienen esos gastos. Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda", continuó.
Y cuestionó el accionar de la Justicia: "Los alimentos provisorios no se pueden mantener durante casi dos años porque es prolongar de manera irrazonable una medida cautelar, cuando pasa los 6 meses te hacen caer los alimentos provisorios. Entonces ¿por qué a Wanda Nara se lo mantenemos durante dos años sin que liquide un gasto de los chicos? Son caprichosos esos 30 mil dólares".
"Que haga el listadito y cuánto aporta ella a la manutención de las niñas. Porque Wanda Nara es tan o más millonaria que Mauro Icardi, entonces tiene las mismas obligaciones. (Icardi) Tiene que pagar lo que necesitan sus hijas dentro de su posición económica pero ¿a qué límite? ¿A gastar un departamento por mes? Porque lo que plantea Wanda es que las chicas gastan 60 mil dólares por mes", cerró con firmeza.