Wanda Nara se involucró en la guerra de Ana Rosenfeld contra sus ex clientas

"Me da pena porque sé lo que esta pasando con lo de Marcelo (el marido de Rosenfeld) y me parece que es parte de la exposición. Hay cosas que las podes arreglar internamete y hay cosas que no sabes si son reales o no", sostuvo.

Wanda recordó que ella también tuvo que enfrentar denuncias mediáticas: "A mí me ha pasado de ex empleados, de un montón de cosas... Si te hablo de mi experiencia, hubo gente que se quiso aprovechar con mentiras, con cosas que no eran ciertas".

La rubia señaló que la abogada está pasando por un momento muy duro por las denuncias que se conocieron en Intrusos y por la perdida de su marido, que murió luego de haberse contagiado de covid.

"Fue una perdida muy grande lo de Marcelo. Ella me consultó: '¿qué hago con LAM?' y yo le dije: 'Hacelo porque es algo que te va a servir'. No lo hace por dinero sino porque neceistaba sentirse acompañada. Él era su otra mitad y me duele que hoy le tenga que pasar esto. Es algo que tiene que ver con la exposición y creo que lo va aclarar", mencionó.

Por último, Wanda dijo que pone las manos en el fuego por su abogada. "Yo la recomendé con amigas que han separado, se han quedado sin plata y ella las ha ayudado. No les ha cobrado y las asesoró igual. Conozco la parte humana de Ana. Conozco su alma, es una mina laburadora y la acompaño porque me da lastia que, en un momento en el cual ella está tan frágil, salga una cosa así", sentenció.

Las denuncias contra Ana Rosenfeld

Esta semana en Intrusos (América TV) entrevistaron a dos ex clientas de Ana Rosenfeld, que contaron que llevaron a Justicia a la abogada por las cláusulas de los convenios que les hizo firmar.

"Las mujeres afectadas dice que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelanto el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina", detalló el periodista Gonzalo Vázquez en el ciclo de América TV.

Gabriela Centurión, ex clienta de Rosenfeld y presunta damnificada, habló en Intrusos y contó por qué decidió denunciar a la abogada.

"Yo la contraté en 2010 por mi divorcio, Me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pago esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firma un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares", detalló Centurión.

Después de unos años, la ex clienta de Rosenfeld comprobó que la causa de divorcio no avanzaba y decide no seguir con ella como abogada. "Me empiezo a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comienzo a preguntar qué pasaba y no recibía respuestas. Cuando le revoco el patrocinio, me inicia la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio, obtuvo los 10 mil dólares de ahí", explicó la presunta damnificada.

Fernanda Charquero, otra de las denunciantes, relató un episodio similar al que vivió Centurión: "Yo comienzo con la doctora Ana Rosenfeld en 2011, con mi causa de divorcio y alimentos. Me dice 'bueno, voy a tomar tu causa, son 8 mil dólares'. No me dio el recibo. Firmamos un convenio, que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años, le digo 'mirá Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo'. Me responde que si yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares".

"Pasa el tiempo. Yo me tuve que mudar varias veces. Se me pierde el contrato. La llamo, le pido una copia del contrato y veo que decía que ella se iba a quedar no con el 7 sino con el 15 por ciento. Un día voy al juzgado y me encuentro que ella no había contestado una demanda que yo le había presentado a mi ex. Como nosotros no contestamos. Entonces, eso lo perdí", sentenció la presunta damnificada.