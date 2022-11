Wanda Nara sobreseída en la denuncia de su ex empleada Carmen: qué explicó su abogado

“El sobreseimiento es por eso en particular, si debe guita o la tenía en negro, de eso se tendrá que hacer cargo Wanda más adelante”, remarcó Adrián Pallares.

Embed

Lo cierto es que Yamil Castro Bianchi, abogado de Wanda Nara, habló en el ciclo Es por ahí, América Tv, y explicó al respecto de la resolución de la Justicia en favor de su representada.

"En este caso, la Justicia escuchó a la denunciante y nosotros también acercamos elementos y quedó demostrado que no existió ninguna situación con relevancia penal sino que se trata de una cuestión de tintes laborales y sentimentales que no me corresponde a mí juzgar", remarcó el letrado.

"Para llegar a la paz y armonía hubo que transitar el camino de causa penal con los temores y daño a la imagen que esto genera. Mi idea es tener una reunión con Wanda la semana que viene para poder estipular la estrategia a seguir", dejó en claro sobre los pasos a futuro que tomará junto a su clienta.

"La registración, si estaba en blanco o negro (la empleada), no fue un punto de discusión en la causa", explicó el abogado.

Embed

Fuerte denuncia contra Mauro Icardi durante sus vacaciones en las Islas Maldivas

Wanda Nara y Mauro Icardi disfrutan de unas vacaciones románticas en las paradisíacas Islas Maldivas. Si bien la parejas no ha mostrado fotos juntos hasta el momento, se sabe que están allí a pura luna de miel por el parate del fútbol ante el Mundial de Qatar.

Románticas cenas y desayunos con vistas al mar turquesa bañan a cada momento de fotos las redes sociales de cada uno de los personajes de la pareja. Además, muestran las distintas actividades que hacen.

Una de ellas llevó a que le hicieran una fuerte denuncia al actual delantero del Galatasaray de Turquía. El jugador se mostró jugando al golf, pero la descripción de la foto fue la que se llevó las quejas.

“Tirando pelotitas al agua”, escribió el joven padre de Isabella y Francesca. Pero, esta actividad no hace más que contaminar el agua si es que las pelotas no son retiradas. “Contaminás el mar”, le escribieron en sus redes esperando que cambiara la actitud y dejara de hacer eso que estaba haciendo.