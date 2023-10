Wanda Nara volvió a hablar de su salud y mostró una sorpresiva imagen de su tratamiento

Es así que mientras continúa mostrando desde sus redes sociales su glamorosa vida, entre sus viajes a Italia donde participará del programa de la Rai 1 Ballando con le stelle, sus recientes paseos por Estambul junto a su hermana menor o sus meriendas con Valentino y su novia, Wanda también usó sus redes para hablar de la marcha de su tratamiento médico.

Wanda Naara storie IG Ballando con le stelle.jpeg

Desde su canal directo de Instagram, en las últimas horas la mayor de las Nara compartió una sensible imagen de la medicación que le indicaron los especialistas que la atienden y siguen de cerca el tratamiento indicado.

“Estoy bien, pero comparto porque, aunque me gusta siempre mostrar rosas, a veces estoy así”, escribió Wanda junto a un emoji de una rosa marchita y deshojándose, en pos de crear conciencia de que no siempre lo que reluce es oro, así como también dejar claro que ella atraviesa las mismas vicisitudes y angustias que cualquier persona común y corriente.

Wanda Nara medicación.jpeg

Kennys Palacios reveló el motivo por el que Wanda Nara no habla de su enfermedad

Este martes, el estilista y participante del Bailando 2023, Kennys Palacios, estuvo como invitado en el piso de LAM (América) y habló acerca de la salud de su íntima amiga, Wanda Nara.

"Está mejor, está tratándose, sigue con su tratamiento y por ese motivo también es que vino, a ver a Valu y bueno, Mauro la acompaña siempre", comenzó diciendo en referencia a su visita a la Argentina.

"Dijiste el otro en la previa que los médicos de acá le están monitoreando el tratamiento allá", agregó Ángel de Brito y Kennys aseguró: "Si, una vez por semana siempre".

Kennys Palacios y Wanda Nara

Por otra parte, Ángel le consultó sobre la decisión de Wanda de no hablar acerca su enfermedad y Kennys reveló las razones del silencio de su amiga. "Para mi no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella. Ese día yo estaba en su casa con los nenes y que el mayor venga y nos pregunté, '¿es verdad lo que se está diciendo de mamá?' Es fuerte", sostuvo.

Por último, habló de como la anímicamente y de forma alentadora afirmó: "Está bien, al principio fue chocante, como lo fue para todos pero creo que Wanda sabe cómo afrontar las cosas".