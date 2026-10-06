Escándalo con Wanda Nara en Nordelta: hizo cerrar un local para que no la vean

Wanda Nara y Martín Migueles estuvieron juntos el sábado por la noche en un multitudinario evento de cumbia que tuvo lugar en Parque Sarmiento.
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Se conoció una curiosa actitud de la conductora Wanda Nara al asistir a un local comercial en Nordelta que sorprendió a todos.
Wanda Nara y Martín Migueles estuvieron juntos el sábado por la noche en un multitudinario evento de cumbia que tuvo lugar en Parque Sarmiento.
Lo cierto es que tras hablar de esa salida pública de la pareja, en el programa Intrusos (América Tv) profundizaron sobre una polémica actitud de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Fue Marcela Tauro quien contó que el pasado viernes la mediática se hizo presente en un local de indumentaria de Nordelta e hizo cerrar momentáneamente las puertas para que nadie la vea en el interior. En ese momento no se encontraba sola ya que estaba acompañada de sus hijas y de Martín Migueles.
“Me está llegando información de Wanda porque el viernes esta persona fue a comprar un regalo en Nordelta, en el shopping, y dice: ‘estaba Wanda con las nenas y estaba Migueles junto con las niñas y ella hizo cerrar el local para que nadie entrara’”, contó la panelista al aire.
Ante esa información, Natalie Weber se mostró sorprendida al resaltar que se trata de un lugar donde no suele concurrir mucha gente para pedir tal aislamiento del resto de la gente.
“El centro comercial de Nordelta no es que está explotadísimo como para mandar a cerrar el local. O sea, puede haber dos o tres personas adentro”, señaló la panelista.
Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron juntos en un evento de música el fin de semana y Marcela Baños, también presente en el lugar, contó todos los detalles en Intrusos.
"En un momento llega Wanda y yo empecé a grabar porque dije algo de contenido vamos a hacer para Intrusos", dijo la panelista sorprendida por la sorpresiva llegada de la conductora al lugar.
Wanda se dio cuenta que ella la estaba filmando a la distancia: "Empiezo a grabarla y me doy cuenta con quién estaba ella y ella se da cuenta que yo la estaba grabando, fue genial. Ella estaba con Martín Migueles", indicó Baños.
"Quiero que lo sepas Wanda, me hiciste reír mucho. Ella cuando me ve se quería morir, ahí no la grababa más nadie que yo", agregó sonriendo sobre la situación.
Sobre cómo notó a Wanda y Migueles, Baños precisó: "Empiezan a hablar y se los veía fantásticos, súper relajados". Ahí Marcela Tauro lanzó una picante teoría acerca del hermetismo que intenta mantener Wanda sobre su vínculo con Migueles: "Ella nos quiere vender a todos que está peleada", observó.