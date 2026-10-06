Escándalo con Wanda Nara en Nordelta: hizo cerrar un local para que no la vean

Ante esa información, Natalie Weber se mostró sorprendida al resaltar que se trata de un lugar donde no suele concurrir mucha gente para pedir tal aislamiento del resto de la gente.

“El centro comercial de Nordelta no es que está explotadísimo como para mandar a cerrar el local. O sea, puede haber dos o tres personas adentro”, señaló la panelista.

El video de Wanda Nara y Martín Migueles en una noche a pura cumbia

Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron juntos en un evento de música el fin de semana y Marcela Baños, también presente en el lugar, contó todos los detalles en Intrusos.

"En un momento llega Wanda y yo empecé a grabar porque dije algo de contenido vamos a hacer para Intrusos", dijo la panelista sorprendida por la sorpresiva llegada de la conductora al lugar.

Wanda se dio cuenta que ella la estaba filmando a la distancia: "Empiezo a grabarla y me doy cuenta con quién estaba ella y ella se da cuenta que yo la estaba grabando, fue genial. Ella estaba con Martín Migueles", indicó Baños.

"Quiero que lo sepas Wanda, me hiciste reír mucho. Ella cuando me ve se quería morir, ahí no la grababa más nadie que yo", agregó sonriendo sobre la situación.

Sobre cómo notó a Wanda y Migueles, Baños precisó: "Empiezan a hablar y se los veía fantásticos, súper relajados". Ahí Marcela Tauro lanzó una picante teoría acerca del hermetismo que intenta mantener Wanda sobre su vínculo con Migueles: "Ella nos quiere vender a todos que está peleada", observó.