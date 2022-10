Wanda Nara se calzó unas carísimas zapatillas con taco aguja y estalló la polémica: "¡Devolvele las llantas a Tamara!"

Wanda NAra zaptillas con taco aguja respuesta LGante.jpg

Y como la mayor de las Nara no da puntada sin hilo, el posteo fue acompañado por una llamativa frase, que muchos sospechan que podría tratarse de alguno de los versos de una futura canción a estrenar por L-Gante junto a Wanda, o tal caso dedicada a ella. "Vos sos adictiva. Sabes que no me cabe dudas yo te llevo a la luna" dice junto a un emoji de una nota musical, que inmediatamente fue respondido por el referente de la cumbia 420 deslizando cómplice: "Alto tema ese!!!".

Pero lo que menos se imaginaba la ¿ex? de Mauro Icardi, fueron las furiosas reacciones que generó con el posteo por parte de los internautas, que dieron por supuesto que ella es la causante de la ruptura del cantante con la mamá de su hija. Así, respaldaron a Tamara Báez en el angustiante momento que atraviesa por estas horas dejándole picantes comentarios, como "Devolvele las llantas a Tamara" o "Alta yenicienta lleva al barrio el lgante al barrio ahora", entre muchas otras burlas.

posteo Wanda Nara con zapatillas.jpg

Wanda Nara sobre el escándalo entre L-Gante y Tamara Báez: "Me malhumora..."

Cada día que pasa, Wanda Nara es noticia por diferentes temas, y este miércoles lo fue por el supuesto vandalismo en la casa de Tamara Báez, ex de L-Gante y con quien, aseguran, la botinera mantiene una relación cada vez más íntima. Las cámaras de LAM (América TV) fueron a buscar a la botinera, y a duras penas contestó algunas preguntas.

Wanda prefirió evadir las preguntas, incluso le dijo al notero "no quiero ni escuchar las preguntas, me malhumora, please", dijo y aseguró "no voy a hablar de nada, que digan lo que quieran".

Minutos después de que salga al aire la nota en LAM, en la que Wanda prefirió guardar silencio y no referirse al tema del día, que fue la entrada al barrio privado en el que vive L-Gante y también su ex, Tamara Báez, y directamente se manifestó en las redes de América TV.

"Sabes que pasa, estaría bueno que con el mismo respeto con el que siempre di notas me respondan. Como eso no pasa elijo yo con quien hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede", dijo la botinera.