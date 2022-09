Wanda Nara y Mauro Icardi, protagonistas de un papelón bien argento para ahorrarse unos euros

Wanda e ICardi captura LAM.jpg La fogata de muebles sucedió en 2019 y el hecho llegó a los diarios italianos, pero Wanda Nara y Mauro Icardi lograron que el papelón no se conociese en Argentina... hasta ahora.

Y para más detalles, agregó: "Un escándalo al lado de la casa de George Clooney. Esto fue en el 2019 y quien está acusada es la mamá de Wanda. Tenían muebles viejos y para no contratar una mudanza como corresponde, los incendiaron, pero se les fue de las manos. No se puede hacer eso". "Nos atacaron los argentinos. Entonces empezamos a preguntarle a la gente y nos mandaron los links de los diarios porque allá salió la noticia en los diarios de la ciudad", sumó de Brito para que no quedasen dudas.

Fue entonces que Yanina Latorre explicó, incrédula por la actitud de Wanda Nara y Mauro Icardi, que "En esos lugares tan cuidados, de gente tan rica, vos no podés tirar el mueble a la calle y que el camión de basura se lo lleve. Viste que acá lo podés dejar y alguien se lo va a llevar o los chicos que juntan cartón". "Allá vos tenés que llamar a una empresa que se lo lleva y lo regala o lo dona. Eso es de miserable de no querer pagar para que se lleven los muebles. Digo, con las carteras Chanel y Hermes que se compra...", completó.

Wanda Nara sembró nuevas dudas sobre su relación con Mauro Icardi: "Lo decide él"

En medio de una rápida visita para cumplir con sus compromisos laborales, días atrás Wanda Nara visitó brevemente la Argentina, y se cruzó con el notero de LAM (América TV) en Ezeiza, a quien le respondió varias preguntas sobre su presente, pero dejó algunos interrogantes de lo que vendrá con su marido, Mauro Icardi.

Al ser consultada sobre la denuncia de su exempleada, Carmen, la empresaria fue contundente: "No voy a hablar más de eso. Ya está todo presentado y más que aclarado. Ojalá que cuando todo se aclare tengo el mismo impacto mediático porque, por lo general, no pasa. Cuando gano los juicios y las cosas, nunca sale nada”.

wandi.jpg Wanda Nara en diálogo con LAM (América TV), en una de sus fugaces visitas al país.

No quiso decir nada sobre su participación en ¿Quién es la máscara?, y aseguró “no quiero meter la pata porque soy experta en meter la pata”, aseguró, y dijo que “no me dejan decir nada”.

Ante la pregunta obligada del notero sobre su futuro con Icardi, Wanda respondió a todo, pero dejó algunas dudas. “No no, no estoy separada”, dijo entre risas, y aseguró que “está todo bien”.

Cuando el notero del programa que, durante la ausencia de Ángel de Brito, comanda Yanina Latorre, le consultó sobre el pase de Icardi a Turquía, Wanda fue determinante: “Que haga lo que quiera, que su carrera es de el”.