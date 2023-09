Ximena Capristo reveló el tremendo apodo que le pusieron a Pedro Alfonso junto a Gustavo Conti

Este viernes en Socios del espectáculo (El Trece), la ex GH contó pormenores del tenso vínculo entre ellos durante los meses que hicieron ese espectáculo.

Embed

"Pero Gus realmente venía mal. Me decía ‘el pibe no me habla’. Pedro le pedía ‘no me hables más flaco’. Y fue algo de la noche a la mañana", detalló Ximena Capristo.

La ex GH reveló que el clima entre los integrantes de Abracadabra no era nada bueno. "En realidad no le hablaba a nadie”, advirtió y mencionó que los integrante de ese elenco usaban un "apodo" para referirse al protagonista y su malhumor.

Al finalizar, Ximena mencionó que el marido de Paula Chaves se disculpó con Conti, pese a que el vínculo no volvió a ser el igual. “A fin de año de ese año Pedro lo llamó por teléfono directamente a Gustavo y le dijo ‘perdoname por todo lo que pasó’. Para ellos quedó todo bien. Saldado”, concluyó.

Ximena Capristo repudió la defensa de More Rial a Aníbal Lotocki: "Doc. Muerte"

More Rial dio una polémica opinión en las redes sobre el cirujano Aníbal Lotocki a pocos días de la dolorosa muerte de Silvina Luna a los 43 años, ocurrida el 31 de agosto, después de estar casi tres meses internada.

Desde su cuenta de Instagram, Ximena Capristo, una de las mejores amigas de Luna, fue contundente al referirse a los polémicos mensajes de la hija de Jorge Rial hablando de las cirugías estéticas y de Lotocki.

more rial ximena capristo.jpg

"Qué dice esta chica? #Repudio. Cero empatía con todas las víctimas", manifestó la pareja de Gustavo Conti desde sus historias en Instagram.

Y agregó contundente acerca del apoyo de la joven a Lotocki, quien ya fue condenado en febrero de 2022 por lesiones graves a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina: "En la publicación dice que ama? Al doc. Muerte".

Además, compartió luego uno de los últimos momentos que pasó en su hogar con su gran amiga fallecida: "Un video que era foto... Te amamos. Último finde en casa hace tan poquito".