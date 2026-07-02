El ataque descontrolado que le dio a la China Suárez tras descubrir los mensajes de Icardi con otra mujer

"Tuvieron una muy muy fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte", dijo Yanina. Y agregó cómo lograron conectar a Mauro con Ekaterina: "Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro".

El problema no habría sido únicamente la existencia de esos mensajes, sino también la explicación que Icardi dio cuando ella descubrió toda su artimaña. Latorre aseguró que él negó cualquier tipo de acercamiento, pero que la China terminó encontrando pruebas que lo condenaron.

"Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo, era 'la piba quiere cámara, la piba quiere hablar', y ella encuentra los mensajes. A partir de ahí, la China agarró sus petates, Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza tremenda", concluyó Latorre.

¿Quién es Ekaterina Ojeda, la joven que hizo temblar la relación de la China Suárez y Mauro Icardi?

Ekaterina Ojeda es una modelo de 25 años que quedó en el centro del escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez, luego de que el futbolista intentara besarla durante una salida nocturna y la actriz reaccionara con un tenso cruce que incluyó gritos y hasta la acusación de que la agarró del pelo. A diferencia del perfil influencer habitual, Ekaterina mantiene un manejo reservado de sus redes: no publica en el feed, aunque sus historias destacadas muestran salidas con amigos, cenas y eventos nocturnos, gran parte vinculados a Tequila, el boliche de Costanera Norte donde trabaja haciendo promociones y presencias.

Consultada por las cámaras de Intrusos (América TV), confirmó que se cruzó con Icardi y la China aquella noche en el VIP del boliche, y que primero habló con el futbolista, que estaba solo, y luego llegó la actriz. Restó dramatismo al episodio, calificándolo de charla normal de boliche, y aclaró que nunca conversó directamente con Eugenia Suárez, aunque especuló que el enojo de la actriz podría no haber sido con ella sino con él.

Ekaterina evitó dar detalles sobre el contenido de su charla con Icardi y esquivó precisar si el futbolista intentó seducirla o si había bebido de más esa noche. Cerró la entrevista con una frase que llamó la atención por su distancia del mundo del fútbol: aseguró no ser fanática ni saber dónde juega, aunque señaló que tiene entendido que está en Turquía por todo el revuelo.