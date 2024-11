Yanina Latorre cruzó con todo a Fernando Niembro por lo que dijo de Diego Latorre: "Pobre tipo"

Y lanzó muy picante: "Lo miré a Latorre, lo miré a Capria y dije: 'a ninguno de estos dos le voy a dejar el programa. De ninguna manera, estos son dos boludos que no saben nada. Acá el único tipo que puede conducir soy yo '. Y seguí con el dolor en el pecho, terminé con un infarto".

Al escuchar esto, Yanina Latorre le contestó fuerte desde su cuenta en X: "Tipazo Niembro. Avísenle al corrupto este que “el boludo” lo superó ampliamente. Es el 1 comentando y lo mas importante no choreó con ningún gobierno. Besis".

No conforme con esto, desde su programa en El Observador, la panelista de LAM volvió a la carga contra Fernando Niembro por su crítica a Diego Latorre y fue contundente.

“Ahí nos grafica al periodista deportivo. Yo creo que al periodista deportivo de cepa es un resentido del fútbol. Los dos boludos son dos cracks, porque el Mago Capria es uno de los jugadores más exquisitos que hay en el área y mi marido, al menos, es un genio en lo que hace, es el número uno comentando”, comenzó.

“Está con los dos mejores que son Closs(Mariano) y el Pollo Vignolo. Como no hay otro al nivel de Diego, los dos tienen al mejor. No hay dos duplas, hay un tipo que se parte en las dos duplas. Me parece un desubicado lo que dijo (Niembro). ¿Qué hay que ser Niembro para saber de fútbol? Pobre tipo”, concluyó.

El lapidario comentario de Yanina Latorre sobre Julia Mengolini por abandonar la red social X

Una vez más, Yanina Latorre volvió a fulminar a Julia Mengolini. En su programa radial de El Observador, la panelista de LAM criticó este martes a la periodista por abandonar la red social X. tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

"El boludo del día... hace mucho que no la nombraba: Julia Mengolini. Tengo grandes noticias para la gente: abandonó Twitter. Porque le molesta que haya ganado Donald Trump y que maneje la red social Elon Musk. Todo lo lleva a un tema de ideología", comenzó diciendo la rubia.

"Parece que ella no es entendida y no es querida en Twitter, porque le mandan ciento de miles de bots, está 'baneada' y los que las putean no son personas, son bots pagos", siguió Yanina.

"¿Quién carajo va a pagar para putearte, Mengolini? Sos una infradotada y no te aguanta nadie. Entonces se fue a la red social, que ahora está tomando un poco más de fuerza, Blue Sky", disparó contra la fundadora de Futurock.

"Tiene 16.7 millones de usuarios, parece que esta semana, desde que ganó Donald Trump, hay bastante pelotu... como Julia Mengolini y se pasaron a esta red social", detalló sobre Blue Sky.

Luego, leyó el perfil de la periodista: "Apareció. Tiene tres seguidores y dice: '¿Alguien por acá? En Twitter soy una criatura grotesca y canalla hecha de recortes viralizados de los trolls'. No, ma, no son recortes, sos vos, esa sos vos".

Y continuó leyendo: "'Pero en realidad soy otra, tengo más de 250 mil seguidores, pero estoy 'baneada' así que mis tuits casi no los ven. Hace más de diez años me hostigan, quiero nuevos amigos y un mundo mejor'".

Por último, la comunicadora lanzó: "¿Sabés lo que tenés que hacer, mamá? Andá a Bariloche, tirate al laguito, con suerte quedás congelada y no te vemos más".