Yanina Latorre defendió a Nicole Neumann tras las críticas por maquillarse después de ser mamá: "¿Por qué..."

“Si querés hacer fotos a cara lavada es válido. Podés dar la teta maquillada”, sostuvo y agregó: “Un montón de la gente del medio y que no es del medio decían: ‘esta chica romantiza la maternidad’, ‘por culpa de ellas hay tantos problemas’. No, es Nicole Neumann, vive de su imagen, es modelo”.

Además, la conductora habló de su experiencia de cuando dio a luz a sus hijos: “Cuando tenés bebés los primeros días te sentís un poquito asquerosita, estás cansada, no dormís y que venga alguien a maquillarte y a peinarte se agradece, es pagador. ¿Por qué te tienen que criticar tanto porque te sacaste una foto o te maquillaste o te iluminaste?”.

“Vos no sabés lo que le pegaron en las redes a ella, periodistas también le dijeron ‘esto no es una madre real’”, le contó Yanina a sus compañeros e inmediatamente remarcó: “Primero que no está mostrando un cuerpo hegemónico porque se la ve con sus tetas hinchadas de amamantar y está mostrando una cara maquillada, con una muy buena iluminación, en el contexto de que está haciendo una tapa”.

Por último, la conductora se preguntó: “¿Por qué la mujer común cree que cuando sos un bagayo lo hacés todo mucho mejor que cuando tratás de arreglarte?”.

El video de Nicole Neumann maquillándose en la clínica tras el nacimiento de Cruz que recibió duras críticas

Hace unos días, la modelo Nicole Neumann se convirtió en mamá de Cruz, fruto de su relación con el piloto de TC Manu Urcera. El niño nació por cesárea en la clínica Suizo Argentina y pesó 3 kilos 700 gramos.

A las pocas horas de la llegada de su hijo al mundo, la diosa de las pasarelas publicó un video en su cuenta de Instagram, donde la están maquillando antes de recibir el alta. Por esa actitud, la rubia recibió duras críticas.

“Atrasa mil años mostrando esto!”; “Nuevo nivel de frivolidad desbloqueado”; “Dejemos dejemos de romantizar la maternidad, quedas rota después de parir”; “Esto no muestra para nada el post parto de una mujer” y “Qué mina superficial, cuánto ego”, fueron algunos de los cometarios que le dejaron a Nicole.

Radiante, con un look despampanante y un vestido floreado con mangas largas: así se retiró la modelo de la clínica Suizo Argentina tras la cesárea, acompañada por su pareja, Manu Urcera, que llevó al pequeño en sus brazos.