La angustia de Yanina Latorre porque tiene que ser operada: "No voy a poder vivir así"

Yanina precisó que sigue con algo de malestar. "Me tengo que acostumbrar a convivir con la sordera y el zumbido... me están enloqueciendo, la verdad. Ayer me angustié tanto que no le pregunté al médico si esto que siento se me va a ir con la operación", añadió.

La panelista expresó que, pese al susto que le generó la situación, está tratando de sentirse más tranquila y confiar en sus médicos. "Parece que gracias a que me agarré esa gripe fuerte, se me inflamó el tímpano y pudieron detectarlo. Me tengo que hacer unos estudios y después, me van a operar", sostuvo.

Por último, Yanina destacó que decidió tomarse todo de otra manera. "Ten fe de que voy a estar bien. Pero a partir de ahora, me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar más con mi familia, con mis amigos, voy a viajar más... soy naturalmente luchadora pero ahora lo voy a ser mucho más", sentenció.

yanina-latorre.jpg

¿Qué es un colesteatoma?

Los colesteatomas son quistes situados detrás del tímpano en la parte media del oído, donde la cadena de huesecillos transmite las ondas sonoras procedentes del tímpano al oído interno. Cuando crecen, estos quistes pueden dañar los huesos del oído medio. Esto puede acarrear pérdidas auditivas si no se trata.

¿En qué consiste el tratamiento del colesteatoma?

Normalmente se tiene que extirpar mediante cirugía, que suele ser exitosa, aunque se tiene que revisar periódicamente y que el especialista haga limpiezas del oído. Además, el colesteatoma puede reaparecer y se puede necesitar otra cirugía.

¿Quién reemplazará a Yanina Latorre en LAM?

Este lunes, Ángel de Brito reveló que Yanina Latorre no estará en LAM. Por esa razón, el conductor anunció el nombre de la famosa que ocupará su lugar.

"No viene @yanilatorre y la reemplaza @JPouso #LAM @elejercitodelam", manifestó el periodista, ante la consulta de los fans del programa.