Yanina Latorre desmintió a Jorge Rial y reveló la amenaza que recibió de él

En tanto, anoche Yanina Latorre, desde la pantalla de América TV, no sólo desmintió haber perdido la demanda sino que reveló cómo y cuándo el periodista se la agarró con ella, iniciando una serie de idas y vueltas en una relación repleta de chicanas y detalló cuándo y por qué la amenazó.

la foto que desató la guerra entre yanina latorre y jorge rial.jpg Yanina Latorre reveló que su enfrentamiento con Jorge Rial comenzó luego de cruzarse con Silvia D'Auro, ex del periodista, en una fiesta.

“Mi primer problema con él fue cuando me vio con Silvia D'Auro que me dijo que iba a publicar un romance mío con un jugador de fútbol que lo tengo y está en la causa. Esperá que tengo el mensaje. Yo no hablé, solo fui a una fiesta”, fueron la primeras palabra de Yanina Latorre en su contundente descargo.

Y tras buscar en su celular, la angelita mostró la prueba de la amenaza 7 años atrás. “Fue el 16 de noviembre del 2015. Fue por mensaje privado de Twitter. Digo el nombre porque no tuve nada que ver con esta persona y lo juro por mis dos hijos. 'Y cómo explicar cómo te garch… vos a Mondragón. Mañana lo explico al aire’", leyó Yanina.

mensaje de Rial a Yanina Latorre amenaza 2015 - LAM.jpg El mensaje que Jorge Rial le mandó a Yanina Latorre en 2015.

En tanto, agregó que la cosa siguió “Después en el año 2017 cuando pasó lo de Natacha (Jaitt). Al principio me dijo 'esta es la letra chica'. Me bancó. Me escribió por mensaje, me invitaron a Intrusos y dije que no. Después me empezaron a mandar noteros y móviles todo el tiempo. Yo la verdad no daba notas porque no era un buen momento”.

Embed

Jorge Rial pidió silenciar a Diego Latorre en el Mundial Qatar 2022: la tajante respuesta de Yanina Latorre

Tras cuestionar a Santiago del Moro por su conducción en Gran Hermano 2022, Jorge Rial fue duro ahora con Diego Latorre, quien cubre el Mundial Qatar 2022 para ESPN, y dijo que silenciará la televisión para no escuchar sus comentarios en los partidos.

“Hay que mirar los partidos con el sonido ambiente de la cancha. ¿Total, qué agregan lo que dicen los periodistas? ¿Qué voy a escuchar, a Latorre, para que me diga ‘la pelota se fue por arriba del travesaño’? (…) ¿Para eso estudiaste, Papu? No, yo pongo mute y listo", dijo el conductor desde su programa Argenzuela, C5N.

Tras ver esta noticia y ante la consulta de Ángel de Brito en LAM, América Tv, Yanina Latorre fue contundente en su respuesta al periodista: “Diego es un número uno. Que se quede tranquilo porque en el canal él no relata ni comenta”, comenzó.

yanina latorre jorge rial.jpg

“Lo va a escuchar analizar los partidos si pone ESPN, que ponga la TV Pública, que van todos los kirchneristas como él, de C5N. Es gente que por ahí no tienen ningún tipo de talento ni para relatar ni comentar y los ponen ahí, nada más que porque son kirchneristas”, agregó picante la panelista.

Y cuestionó: “Brancatelli va, Ángela Lerena va, el hijo de (Sergio) Massa está insultando a todo el mundo. A Diego, lo que diga Rial le chu… dos hu…, y tres si tuviera. Es muy seguro de sí mismo”.

“Rial hace dos años decía que el único tipo que había escuchado hablar de fútbol era Diego Latorre, hablaba de los comentarios, de las jugadas, de que era un genio”, recordó Yanina Latorre.

Y cerró tajante: “Mi marido dice al otro día quién jugó bien y quién jugó mal, y hay gente a la que le encanta escucharlo. Vos podés no verlo, Rial. ¡Miralo por YouTube, pagate el viaje a Qatar, sentate y míralo jugar, pero no me rompas las pel… Rial!”.