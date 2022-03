Yanina Latorre y una demoledora declaración contra Jorge Rial

“Rial, para mí, es el uno; pero está terminado ahora en la televisión. No me gusta el personaje en el que se convirtió. Pero no hay nadie como él para mirarte, para preguntar, para editorializar”, arrojó la panelista en una entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.