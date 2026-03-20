Yanina Latorre destrozó a Graciela Alfano tras sus polémicos dichos: "Qué triste papel"

Por último, Latorre cerró con una reflexión sobre lo difícil que era compartir espacio con Alfano: "Ella iba a joder, ella no tiene data, no labura yno chequea. Todas las mañanas llegaba y un día era con una, otro con la otra. No es un talk show, esto es un programa que brindamos información... Qué sé yo, ella iba a mediatizar y nosotros laburábamos. Es muy incómodo trabajar así".

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Qué dijo Graciela Alfano sobre su supuesto ingreso a Gran Hermano

El último jueves, en plena emisión de LAM, Ángel de Brito sorprendió a todos con una revelación que sacudió el mundo de Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca por cuestiones de salud. Sin vueltas el conductor lanzó: “Yo creo que Andrea no vuelve. Ya está negociando en este momento con una reemplazante”.

Fiel a su estilo directo, De Brito fue más allá y adelantó quién sería la figura convocada para ocupar ese lugar: nada menos que Graciela Alfano, una personalidad fuerte que promete darle un giro explosivo al reality.

Sin embargo, la posible incorporación de Alfano no solo generó expectativa, sino que también destapó una interna dentro de Telefe con una protagonista de peso: Susana Giménez. “Hay un problema, Susana Giménez”, aseguró el periodista, y agregó: “Susana, que es la cara del canal, ¿le van a meter a su principal enemiga?”.

La histórica rivalidad entre ambas divas podría complicar las negociaciones, según De Brito, quien no dudó en remarcar: “Susana es capaz de todo, la odia”. Además, reveló un detalle clave: “Graciela pidió una fortuna. Arregló un número carísimo, entre los principales sueldos de la televisión”.

En diálogo con PrimiciasYa, Alfano confirmó: "Está la propuesta y mi representante está arreglando el dinero que es mucho porque es impresionante la atención que ha generado esto en el público y la prensa. Si está todo ok voy a ingresar a la casa. Tengo unas ideas que son fabulosas para que la gente quede pegada al televisor. Todo depende de las negociaciones".

Consultada sobre la reacción de Susana Giménez, Alfano fue tajante: "Telefe me quiere tener, están encantados conmigo. Y no paga sueldos a gente que no trabaja, tengo entendido. Eso es lo que debe preocupar a Susana, no mi intervención".

Con este panorama, el posible ingreso de Graciela Alfano no solo sacude el reality, sino que también reaviva una histórica guerra entre dos de las figuras más poderosas del espectáculo argentino.