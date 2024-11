Yanina Latorre dio los últimos detalles sobre la salud de Jorge Lanata y su traslado

De esta forma, tras la realización de este procedimiento, el periodista estaría preparado para ser trasladado y comenzar con su rehabilitación neurológica.

“Se supone que iría al Santa Catalina, todavía no está firmado pero dos horas, una hora media de ambulancia sería muy estresante para llegar al Fleni y no hay nada de complejidad cerca por si le pasa algo como hasta ahora”, comentó la angelita.

Por último, precisó que si todos los trámites salen bien y Lanata continúa estable como hasta el momento, el traslado se llevaría a cabo entre el martes y miércoles próximo.

La hija de Jorge Lanata reveló un detalle sorprendente sobre la internación de su padre: "Es un milagro"

Jorge Lanata sigue internado en el hospital Italiano, donde tuvo una notoria mejoría, y podría ser trasladado a un centro de rehabilitación en los próximos días, según confirmó su hija, Bárbara Lanata.

En una nota con Socios del espectáculo, la joven precisó que van a realizarse una nueva intervención para colocarle un botón gástrico antes de su traslado. "Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el centro porque es necesario para su tratamiento", explicó.

Bárbara destacó que es increíble la fuerza de su padre. "Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro", siguió.

La hija del conductor reveló que tiene momentos de lucidez y momentos donde le cuesta ubicarse. "Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre... habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien", añadió.

Además, precisó que no le comentaron nada a Jorge de la guerra con Elba Marcovecchio. "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles pero no retiene demasiado", señaló.

Al finalizar, Bárbara se mostró con una sonrisa por la evolución favorable de su padre. "Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos pero mejor", concluyó.