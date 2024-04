Yanina Latorre encontró infraganti a Diego haciendo algo impensable y se lo reprochó frente a todos

“¿De qué se están quejando Diego y Dieguito?”, lanzó sorprendida Yanina Latorre al ver cuchichear a su hijo y su esposo, a lo que el exfutbolista confesó despreocupado “Estamos viendo un partido acá”.

Yanina y Diego Latorre cruce en El Observador por GH.jpg

“¿Ustedes vienen a ver un partido de fútbol?”, preguntó entonces la angelita descolocada completamente, lo que hizo que Diego intentase defenderse al deslizar: “Mientras ustedes hablan de Gran Hermano, que a mí me aburre muchísimo...”. Pero Yanina lo interrumpió preguntándole picante “¿Y qué venís a hacer acá?”.

“No quiero hablar de Gran Hermano. No me interesa. ¿Todos los temas que están acá me tienen que interesar a mí?”, se quejó Diego Latorre y arremetió para que no quede duda alguna: “No me interesa ni quiero que me interese”.

El sorpresivo anuncio de Diego y Yanina Latorre: "Estos son 30 años de amor"

Noches pasadas, Yanina Latorre sorprendió a sus compañeras de LAM (América TV) al contar que se volverá a casar con su marido, el exfutbolista Diego Latorre, para celebrar los 30 años de casados. “No hay nada más lindo que gozar de la vida. En serio lo digo, y no vivir resentido”, confió la angelita fiel a su verborrágico estilo.

Fue allí cuando Ángel de Brito confirmó la fecha de la mega fiesta: “El 11 de agosto se casan Diego y Yanina”, al tiempo que la panelista remarcó: “Nos casamos de verdad”. La elección de la fecha se debe a que ese mismo día pero de 1994 el exfutbolista y Yanina daban el sí ante Dios y lo celebraban con una fiesta, tras casarse por civil tres días antes.

Claro que la confesión de la angelita de que su marido no quería saber nada con casarse nuevamente y menos con hacer una fiesta, pudo verse una entrevista precisamente con Diego Latorre, confirmando su resistencia. “Lo más probable es que lo hagamos... Pero te voy a decir que ‘no’ hasta el último instante. Hasta que esté preparado para ya salir para la fiesta, voy a decir ‘no quiero’”, confesó el deportista.

Yanina y Diego LAtorre se vuelven a casar - captura LAM.jpg

Así como recordó su oposición a festejar recientemente el cumpleaños de su mujer. “Es más, ella cuenta que la última noche, antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo de las escaleras, estaba tomando un vino y le digo: ‘¿Estás segura de que querés hacer una fiesta? Porque yo no quiero’. Ya hay invitados, está todo armado... Pero yo hasta último momento le voy a decir que no, que no tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras", confió totalmente serio.

No obstante, admitió: "Pero bueno, finalmente termino aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual. Soy una queja permanente". Y declaró con total franqueza "No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos. 12 y media de la noche, 1, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro. Ese soy yo”.

Claro que es ese momento de la nota apareció Yanina Latorre confirmando que efectivamente el 11 de agosto habrá fiesta. Y mientras explicó mirando a cámara “Esto es así, psicología, 30 años. La fiesta yo ya lo organicé, ya contraté... Tenemos una sorpresa, nos casamos de nuevo”, Diego respondió entre risas: “Nooo, noooo, yo no me quiero casar de nuevo. Ya fue una vez. ¿Dos? Basta...”.

“Vos vas organizando, vos vas haciendo. Si tu marido te dice todo que no, yo te enseño. Porque de a poco y al final, una hace lo que quiere”, completó resuelta Yanina Latorre. Y por último, ya de vuelta en el piso de LAM, la angelita no pudo más que reírse a carcajadas y afirmar resuelta: “¡Qué buenos somos juntos! Estos son treinta años de matrimonio, amor. Aprendan, sígannos a Diego y a mí si quieren saber lo que es una pareja”.