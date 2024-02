La hermana de Furia se negó ir a LAM y Yanina Latorre fue durísima: "Sucia debes ser vos"

“Estoy totalmente agradecida pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajan con empleados serios, que no quieran ensuciar la imagen de las personas que no me conocen, pueden hacer las notas que quieran. Les agradezco nuevamente y nuevos éxitos”, le explicaba Coy por mensaje al cronista Santiago Sposato ante la invitación para concurrir al programa que conduce Ángel de Brito.

Al ver esto, Yanina Latorre le respondió sin filtros: “Hermana de Furia. No hablé de vos reina, hablé de una persona que está en Gran Hermano exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser famosa y ganar un premio”, comenzó la panelista.

Y remarcó: “Conté una información que me dieron que era más la producción que para tu hermana. Lo de sucia debes ser vos porque aparte me contaron que la venís afanando lindo a tu hermana, que cuando estaba en placa y hacen la unificación te estás quedando con la guita, y cuando tu hermana salga de la casa te la va a reclamar”.

"Me contaron que te estás quedando con guita y por ahí la sucia sos vos crees que todos somos iguales. Soy muy buena empleada y profesional, te mando un beso enorme reina. Y de vos no hablé nunca, no te conozco ni te quiero conocer", cerró picante la angelita.

Los videos de Furia de Gran Hermano cantando y tocando la guitarra: ¡La rompe!

Juliana Scaglione, Furia, se convirtió en una de las participantes más populares de la actual edición de Gran Hermano con su particular carácter y manera sin filtros de decir las cosas.

En los últimos días, en las redes sociales se viralizaron distintos momentos de la tatuada dentro de la casa donde despliega todo su talento para el canto y la música.

La participante más polémica de la casa se hizo viral entonando distintos covers de Lady Gaga y también de Bandana, aprovechando algunos momentos de soledad.

“Si tú quieres bailar. Querrás, sabrás que este es el momento, guapo”, se la escucha decir con fervor a Furia en el baño, demostrando su gusto por la música pop y recordando aquel gran éxito del grupo Bandana.

También, en otro momento en la casa, Furia mostró su habilidad para tocar la guitarra y fue aplaudida por sus compañeros que la acompañaban en ese instante en el jardín.