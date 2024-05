Yanina Latorre le contestó con todo a Sabrina Rojas por decirle gordo a Luciano Castro: "Sos bastante..."

Yanina Latorre al ver lo que dijo la actriz se enfureció en el ciclo que conduce Ángel de Brito y le respondió con todo a la ex del actor.

“Cuando hablé de intimidad no hablé de lo que hacían en la cama, papu. La intimidad es todo. Para mí, Luciano Castro es Luciano; ‘el Gordo’ le decís vos. No escuché a otra persona decirle gordo. Yo creo que vos ahí estás todo el tiempo marcando terreno porque cuando le decís el gordo es tu marido”, comenzó picante la panelista.

Y remarcó: “Igual no sé qué carajo hablas de mí. Nunca dije que mentías, nunca te critiqué y te defendí siempre. Todo el mundo dice que sos tóxica, pero yo digo que no; todo el mundo dice que ayudaste a cortar el vínculo de Castro con Flor Vigna, y yo digo que no porque te banco, sos la madre del pibe”.

“Si querés pelear, que alguien te levante o poner este descargo en tu programa pedorro, tomá. ¡Bienvenido sea! Hace una semana que lo único que hacen en tu programa es pasar informes sobre Luciano Castro y vos ‘dale gordo, gordo, gordo...’. ¡Decile Luciano!", continuó enfurecida Yanina Latorre.

Y dejó en claro: "Igual a mí me chupas un huevo y cómo le digas, pero la verdad que te defiendo siempre. Sos bastante injusta. Elegiste la menos indicada para pelearte, mañana te acabo”.

"La gente le dice Luciano Castro no el gordo Castro. Aparte lo dije bien, no desde la crítica. Siempre te defiendo, decís una cosa y ya se enloquecen", concluyó la panelista.

Picante reacción de Sabrina Rojas al hablar de Griselda Siciliani sobre su romance con Luciano Castro

Sabrina Rojas dio su opinión tras confirmarse e romance de Griselda Siciliani con Luciano Castro. En una entrevista con LAM, América TV, la conductora de Pasó en América contó que estaba al tanto de esta relación del padre de sus hijos con la actriz y contó cómo se lleva con ella.

“Bien, me alegro. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, después con quién sale el papá de mis hijos me da lo mismo. Yo no hablo del tema, yo ya sabía de antes. No quiero decir fecha exacta, eso lo tienen que decir los protagonistas", indicó la madre de Esperanza y Fausto.

Y continuó: “Mientras el gordo esté en armonía familiarmente con mis hijos y con todo lo que tenga que ver con un buen papá que haga lo que quiera, con quien quiera".

Sobre cómo se lleva con Griselda, Rojas comentó: "A mi ella (por Siciliani)no me cae ni bien ni mal, me da igual. Tuve muy poco trato con ella. Ya sabia que es una ex de mi ex, nos hemos cruzados, que la revivan con amor. A él lo veo bien, no es que antes lo veía mal, pero capaz en dos meses te digo que no, viste como es Luciano".

"Le deseo mucha suerte, sabemos que el gordo un día te puede contestar todo con muchas ganas y otro día mandarte a cagar. Así que a cruzar los dedos”, enfatizó la actriz y conductora.

Por último, dejó en claro que iría a ver la obra Felicidades, que protagoniza la actual pareja de su ex: “Tengo re ganas de ir al teatro, ahora con esta novedad no voy a ir, no mentira. Yo la admiro mucho como actriz y creo que es un elencazo, entonces me da ganas de verlo, no tiene nada que ver que ahora sea de la familia".