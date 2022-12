Yanina Latorre le respondió fuerte a Eliana Guercio: "A Polino lo fajaste, la agresiva sos vos"

“Eli querida, ¿cómo estás?”, fue el saludo del notero a una Guercio que caminaba a paso apurado, con una remera negra, unos jeans y unos enormes lentes oscuros a tono. “No quiero hablar ahora, gracias”, fue la respuesta tajante de Eliana.

“Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero hablar”, añadió la esposa de Chiquito Romero ante la insistencia del periodista que la fue a buscar.

Minutos después, cuando el notero se le acercó sin la cámara cerca, ella le aclaró: “Te estoy diciendo que no quiero dar nota y me querés correr con una cámara. Y vos no sabés qué me acaba de pasar a mi, si tengo un problema en mi casa y vos no tenés ni idea”.

“Me corrés con una cámara cuando me ves que estoy mal y me ponés un micrófono. Es muy de mierda eso. Son una mierda. Yo no tengo por qué explicarte a vos qué me pasa”, dijo desde el auto que no podía avanzar porque el cronista, quien se acercó a la ventanilla de la panelista, la detenía en su camino.

En este contexto, y tras el descargo de Eliana Guercio en Instagram sobre lo que pasó, Yanina Latorre fue durísima con la ex vedette el jueves por la noche en el ciclo de Ángel de Brito.

"Dio una muy fea nota. Es un tipo que está laburando, que la tuvo que perseguir, hace la calle y lo maltrataste y agrediste. Acto seguido, acá se mostró. Esa noche te calentaste y metiste un posteo horrible", comenzó Latorre.

Y arremetió: "Hace tres días que no parás de putearme en Twitter, que tengo una mala vida, te reís de mi apellido... Loca, ¿Sabés por qué no contesto? Aclaraste a vos mi apellido o si soy feliz no lo necesito. Los que aclaran eso como vos son los inseguros y los que por ahí no la pasan bien".

"A mí me chupa un hue.. que vos digas que soy tarada porque uso el apellido Latorre. Todo lo que me digas, ¿sabés por dónde me lo paso? El tema es que no parás. A Polino lo fajaste, la agresiva y que no entiende nada sos vos", cerró certera Yanina.

El fuerte descargo de Eliana Guercio tras la tensa nota con LAM: "¿No les parece...?"

Eliana Guercio comentó la publicación en Instagram del programa LAM, América Tv, y fue contundente en su descargo tras la nota que salió al aire el martes en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Ya estamos no? Cuando me tuvo cara a cara en la puerta de la radio no me habló. Espero 2 veredas para gritarme. Le levanté la mano saludé y le dije que estaba apurada. Entonces prende la cámara y me corre. Yo tenía una urgencia y él pretendía que yo le explique la urgencia? Estamos todos locos? No les parece mucho ya?", precisó la ex vedette.

Y siguió: "Hace rato se olvidaron que siempre estuve. Hasta 20 días embarazada de 8 meses (con la mejor de las ondas siempre). Siempre estuve y no porque lo necesitara, por agradecida, ya hacía rato me había ido y siempre estuve".

"No me voy a cansar de recordárselos (porque de repente tienen amnesia). Pero un día decidieron que se terminó la onda. Buenísimo ningún problema, no pasa nada, ni siquiera me comuniqué para preguntar qué pasó", argumentó Guercio.

Y cerró: "Y ahora esto, hacerme quedar como una maleducada, contando una parte y callando la otra. Gracias. Es necesario seguir bardeándome? Ya estoy en todos los portales. Se ve que debo haber sido una HDP con ustedes, buenísimo. Gracias".