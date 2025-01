Yanina Latorre le respondió furiosa a Wanda Nara tras acusarla de 'ensobrada': "Es una gran operadora"

Luego, contó: "Hablé con Wanda, hablé con el abogado de Wanda, hablé con todo el mundo. Yo había soltado el Wandagate porque me parece marginal, fondo de olla y ya no tiene goyete. Son dos chicos que se están matando: una para hacernos creer que él es violento, y ahora casi un violador, un pervertido sexual, y él, una abandonadora de hijos. Están inventando dos perfiles, a ver quién gana en la Justicia, porque están en una guerra, tipo guerra de los Roses".

Inmediatamente, sostuvo: "Como Wanda es una gran operadora, y muchas veces nos miente o va cambiando las versiones, y lo tiene a Kennys (Palacios) que la sostiene, yo entiendo que ella debe creer que todos son como ella. La verdad, y lo voy a decir en serio, que se metan con mi laburo, con mi comunicación, mi opinión y con mi data, me parece que no va. Yo puedo opinar o no de la vida mediática de Wanda porque ella está exponiendo hasta que tiene de con... una hamburguesa".

"Tiene una obsesión y una compulsividad con hacer todo público que a veces da miedo", afirmó Yanina. Ahí, el conductor le preguntó: "¿Pero la China (Suárez) no está obsesionada también con ella?".

"Absolutamente, si yo no la estoy defendiendo. Acá están todos locos. El tema es que la China no habla de mí, no dice que cobro ni que extorsiono", le respondió la angelita.

"Ella no puede decir que yo cobro, no puede decir que yo hablo por que a mí me opera", dijo Yanina Latorre sobre la empresaria. "No, dice que mentís", acotó De Brito. "Bueno... porque el ladrón cree que son todos de su condición. Wanda es una chica que miente todo el tiempo. Cuando públicamente ella a mí me acusa y encima dice que me va a denunciar... ese día apareció y me habló de nuevo por chat. Me dijo que quería tomar un café conmigo, que quería contarme la verdad de las cosas. Le dije que tomemos un café y me empieza a decir todo por la mitad", siguió Latorre.

"A mí me dice 'tu amiga miente'", insistió De Brito. "Yo nunca miento y de todo lo que digo tengo chats, audios, tengo afirmaciones y tengo escritos. Elijo no mostrarlos para no comerme una multa. Yo no hablo sin pruebas", aseguró la comunicadora.

Luego, la panelista se refirió a la casa de "los sueños de Wanda" que compró Icardi. "Todo es siniestro, pero tampoco puede ponerse como una nena caprichosa a llorar porque un tipo compró la mansión de sus sueños, ya está, jodete por boluda", disparó Yanina.

Revelan las terribles provocaciones de Mauro Icardi y la China Suárez a Wanda Nara

En las últimas semanas mucho se habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la aparición de la China Suárez en escena en medio d rumores de romance con el futbolista.

En este contexto, Matías Vázquez habló en el ciclo Puro Show, El Trece, sobre las provocativas fotos y videos de la China Suárez caminando acompañada por un centro comercial de Nordelta y contó cómo se dice esa situación.

“El video de la China con este bien de familia de Wanda e Icardi. Fue a las 13.24 en el centro comercial de Nordelta, filmó una persona que estaba en un bar la escena y la viralizó”, indicó el periodista.

Y remarcó cómo investigó más sobre ese momento: “Yo estaba en Nordelta, fui al shopping y me puse a hablar con la kiosquera que le vendió a la China Suárez malvaviscos".

"¿Con qué intención? Que después el provocador de Mauro Icardi publique en sus historias un chicaneo más mostrando que estaba metiendo en el fuego lo que había comprado la China con estas personitas”, explicó Matías Vázquez.

Esto se suma a que luego de que Mauro Icardi compartió en Instagram momentos con su familia con un detalle que llamó la atención y luego la China Suárez se mostró sosteniendo una golosina idéntica.