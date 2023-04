Yanina Latorre le respondió con todo a Romina Uhrig en LAM: "Acá nadie te maltrató, vos..."

En una entrevista con Hoy vale todo, Romina apuntó directamente contra el programa que se emite por América: “En LAM hubo un ensañamiento conmigo porque fui diputada, porque soy peronista, soy kirchnerista; es simplemente por eso. Tanto odio, mintieron y dijeron que yo tenía un sueldo de setecientos mil pesos y que lo seguía cobrando”, dijo.

Y agregó: “Yo estuve por ir a LAM, pero me dijeron que hablaron muy mal, dijeron muchas cosas feas de mí y la verdad que yo hoy no estoy para estar recibiendo cosas feas ni maltratos de nadie en un programa. Justamente, yo dije que iba a ir porque no tengo nada que esconder, pero la realidad es que no hace ni dos semanas que salí de la casa y para que me maltraten, no”.

Al escuchar estas declaraciones, Yanina Latorre, quien quedó al frente de LAM ante las vacaciones de Ángel de Brito, le respondió contundente: “Primero, acá Rominita de mi corazón, no mentimos. Cuando hablamos de tus sueldos, de las causas, no es ni porque sos kirchnerista, ni por peronista; vos tenés denuncias por corrupción e enriquecimiento ilícito con tu marido (Walter Festa)”.

“Pero, además, decís que acá te atacamos y te maltratamos y acá nadie te atacó ni te maltrató. Fuiste a una casa expuesta durante 5 meses, al programa con más éxito de la televisión argentina. Acá se habló de Alfa, de Coti, y ellos vinieron y respondieron. A vos no te conviene porque mentiste”, continuó la panelista.

Y cerró: “Entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado de tu marido y que eras pobre. También dijiste que no tenías un mango y que necesitabas un techo para tus hijas. Y acá siempre dije que es mentira. Saliste y tenías una mansión, autos de alta gama, y estamos llenos de fotos con tu marido en el shopping. El fin de semana estuviste en un shopping con él y con guardaespaldas, y están las fotos”.

La fuerte respuesta de Ángel de Brito a las críticas de Romina Uhrig para LAM: "No me gustan los chorros"

En una reciente entrevista, la ex Gran Hermano 2022 Romina Uhrig lanzó duras críticas para LAM. La ex diputada explicó que prefirió no ir al programa de América TV porque, cuando estuvo en el reality, fue donde más hablaron de las causas que enfrenta en la Justicia.

En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito citó la nota y le respondió a la ex GH: “A todos estos nabos incluida la ex diputada con su marido investigado por enriquecimiento ilícito les cuento que leímos LA CAUSA. Es información. ¡Y sí, no me gustan los chorros, soy así! Lola”.

"¿Por qué no le preguntan qué aportó todos los años que trabajo para el Estado? ¿Y cómo tienen ese nivel de vida, mientras los honestos se rompen el alma para llegar a fin de mes?", agregó.

Al finalizar, Ángel contestó a un usuario. "¿Qué se excusa que primero está Telefe si los demás chicos están en la misma? Pura palabrería carente de sentido!", le dijeron al periodista. "Pura mentira. Telefe hizo lo imposible para que venga", remarcó.