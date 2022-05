Yanina Latorre prendió el ventilador y disparó sin filtro contra Adrián Suar y todo El Trece

yanina latorre captura intrusos gral..jpg Yanina Latorre en su visita a Intrusos (América TV) disparó duro contra Adrián Suar y todo El Trece.

Fiel a su verborragia, Yanina Latorre comenzó diciendo "Acá me siento muy cómoda, no me lo imaginaba. La verdad es que me costó venir pero en este Canal soy como una rockstar. De verdad es que estoy muy cómoda". Y acto seguido disparó duro contra El Trece, Adrián Suar y Pablo Codevilla: "Allá éramos la última basura. A Codevilla lo vi dos o tres veces y Suar camina como el rey del Canal, ¿viste? Coco Fernández era un encanto pero bueno, acá viene Merdeni [Gerenta de programación] y te saluda, te da un abrazo, te regala un vino... te hacen sentir importante".

En tanto, la polémica angelita se sinceró al contar qué pensó cuando supo que LAM dejaría las mañanas para pasar el prime time: "Entendí que nos iba a ir bien porque veníamos haciendo un muy buen producto pero tenía miedo porque la noche es diferente. Nosotros teníamos un formato muy armado para la mañana. La primicia, en el programa de la noche se complica. Es como que ya está todo hablado pero nosotros logramos algo bueno".

Embed

Yanina Latorre reavivó la guerra con Ana Rosenfeld y lanzó una frase contundente

A principios de abril, Yanina Latorre estalló contra Ana Rosenfeld. La integrante de LAM criticó fuertemente a la abogada por la forma de dirigirse al equipo técnico y de producción. "En LAM somos muchas personas trabajando. Hay productores, maquilladores, camarógrafos, vestuaristas... Esta señora, a esas personas, no las registra y dice 'nena, nene, ¿quién me compra una gaseosa?'", había contado la angelita en una de sus historias en Instagram.

Yanina también se refirió a las denuncias de ex clientas de Rosenfeld. "El mundo está en tu contra, todos mienten menos vos", le llegó a decir la rubia a la abogada. Pero este martes en Intrusos, la angelita reavivó la guerra con su compañera. "Me llama la atención que aparezcan 10 chicas diciendo lo mismo. ¿Por qué habrían de inventar?", expresó Yanina, en referencia a las denuncias de las ex clientas de Rosenfeld.

yanina-latorre-ana-rosenfeld.jpg Ana Rosenfeld y Yanina Latorre, angelita de LAM (América TV).

Por otro lado, la angelita recordó que la abogada había anunciado que iba a presentar pruebas en su defensa luego de sus vacaciones, pero eso no ocurrió. "Ella dijo que iba a volver y les iba a contestar una por una a sus ex clientas. Todavía estoy sentada, esperado que les contente", sostuvo. Y señaló que la exposición que LAM le dio a Rosenfeld le trajo más dolores de cabeza que alegrías. "¿Cómo se animó a meterse en un programa de televisión con tantos temas que podían salir?", opinó.

Por último, la angelita manifestó que no entiende por qué la abogada aceptó sumarse al ciclo de Ángel de Brito. "Con la edad que tiene, no tenía necesidad de estar en un panel", sentenció.