Yanina Latorre se hartó y destrozó a Estefi Berardi: "Tu demanda me la paso por..."

En su Twitter, la integrante de LAM le contestó con todo: “Avísenle a esta inútil que NO tengo juicios... Esta mitómana vive colgada de mí. Solamente tengo el de ella (el juicio) por no haber contado sus chats”.

En un segundo tuit, Yanina redobló su apuesta contra Estefi. "Dejá de mentir advenediza. No tengo juicios. Jamás perdí una demanda. Solamente tengo la tuya y me la paso bien por el cul... ¡Soltame aspiracional, que a mi nivel no vas a llegar! Estás obsesionada y sos una burra”, remató.

La feroz respuesta de Yanina Latorre a una seguidora que criticó a su hija Lola

Semanas atrás, Lola Latorre debutó en la pista del Bailando 2023. La hija de Yanina y Diego Latorre se lució con su coreografía y se llevó elogios por parte del jurado.

"Los dos tienen experiencia en la pista, me encantan. Lola estás más mujer, eras una nena cuando viniste. Tienen mucha experiencia los dos en el concurso. Tienen presencia. Estuvo prolijo y dinámico", fue el comentario de Ángel de Brito.

"Lola vino con otra pisada escénica, no parece una primera gala. Una evolución del anterior concurso a este, eso se notó desde el comienzo. ¡Me encantó!", acotó Pampita.

Moria coincidió con sus compañeros: "Lola vino con otra pisada escénica.. no parece una primera gala. Una evolución del anterior concurso a este, eso se notó desde el comienzo". "Lindo el equipo. Me gustó mucho lo que hicieron. Esto va a fluir a través de las galas", cerró Marcelo Polino.

Después de la performance de Lola en el Bailando, Yanina Latorre recibió un comentario fuerte de parte de una seguidora. "¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada", le dijeron a la angelita.

La repuesta de la panelista no se hizo esperar. "Jajajaajajajajaajajajajajajaajajajajaja qué mina pelot... y resentida... seguí mirándonos en la tele", sentenció la rubia, filosa.