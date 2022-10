Yanina Latorre se quebró al hablar del pasado humilde de su madre

Embed

Yanina Latorre se solidarizó con la realidad de la familia Medina y narró una historia personal conmovedora. "Mi mamá viene de una familia muy pobre. Mi mamá a los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar", comenzó diciendo la angelita.

"Mi abuela no era una hija de p... ni una maltratadora, ni una mala persona. Era una empleada doméstica. Vino en un barco en España y no tenía a nadie. La violaron y quedó embarazada. Quedó sola, con mi mamá y mi tío, que salieron a laburar", siguió, con la voz entrecortada.

La panelista remarcó que su madre siempre fue un ejemplo para ella por eso. "Yo soy la hija de mi mamá. Me fue bien. Soy profesional y pude salir adelante. No podes decir que el niño no que salir a laburar. Mi abuela ni fue una basura, no le quedó otra", sentenció.

El desgarrador testimonio de Julio, el papá de Thiago de Gran Hermano 2022

Thiago Medina es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022. Su origen humilde, su carisma y su personalidad son algunas de sus virtudes.

En LAM, América Tv, su padre, Julio, se emocionó hasta las lágrimas al recordar a la mamá del joven. "Yo calculo que debe estar orgullosa de Thiago y de todos sus hijos", señaló.

"Estoy feliz por él y por todos mis hijos porque los amo, con todo mi alma. Hoy le pasó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", añadió con lágrimas en los ojos.

"¿Lo extrañás mucho, no?", le preguntó Ángel. "Sí, mucho. ¡Lo amo con todo mi alma!", remarcó Julio.

Por último, el papá de Thiago recordó cómo fue la muerte de Marisa, la mamá de sus hijos. "Tuvo un infarto, pero yo no estaba. Yo estaba en la costa, trabajando. Nosotros ya estábamos trabajando", concluyó.