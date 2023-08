Yanina Latorre sorprendió en LAM al revelar una pareja en crisis: "Acá hay mucho enojo"

Mariano Martínez y Triana

“Mi comuniqué con él, no me contestó, mudo y sino me diría algo. Pero los chicos de producción se comunicaron con ella”, comenzó diciendo. “Quiero leer el mensaje de ella, raro. Histérica ella, y esto me da la pauta de que acá hay mucho enojo. Yo no se si se terminó, pero su contestación…”, deslizó.

Acto seguido, buscó el mensaje de Triana y leyó: "¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona o comparaciones. Hay días que te la bancas y días que no”.

“Te lo explico, para que no digan y armen escándalo de algo que no existe prefiero no poner nada de mi vida privada y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente inventado cosas”, continuó.

Tras leer las palabras de la joven, aseguró que se trataba de una situación sospechosa e insinuó: “Vos estás de novia y vas a ver Luis Miguel, con fotos que la pasaste bomba, ¿Te levantás, lo bloqueás y borrás las fotos por la gente?”.

Mariano Martínez reveló los motivos por los cuales estuvo tantos años sin hablarse con Nico Cabré

Los actores Mariano Martínez y Nicolás Cabré supieron construir una gran amistad cuando, jovencitos, protagonizaban Son amores (El Trece) dos décadas atrás. Pero en medio del tremendo éxito de aquella comedia de Pol-Ka, los chicos de un momento al otro se pelearon y hasta dejaron de hablarse por largo tiempo.

Claro que los años pasaron, los chicos devinieron en hombres con sus primeras canas y la vida los volvió a amigar, donde Cabré lo eligió para dirigir su primera obra teatral en la efectiva comedia Tom, Dick & Harry.

Así, entrevistado por Intrusos (América TV) donde se refirió entre otras cosas al tremendo hate que sufrió en los últimos años desde las redes sociales por sus posteos bailando y cantando, también se refirió al vínculo actual que mantiene con Nicolás Cabré.

"Desde que nos volvimos a reencontrar el año pasado, nos dijimos siempre palabras muy sinceras, del corazón", aseguró Mariano ante el cronista que quiso saber si "¿En algún momento estuvieron distanciados o peleados?".

"No, esas son boludeces. La verdad es que sí, nos hemos distanciado en el momento que grabábamos y hemos tenido nuestras cosas pero tampoco nada grave. Cosas de ese momento, de pendejos. Hasta te diría peleas de hermanos, que tienen tanto amor y tanta confianza que a veces por ahí no te habla un tiempo", explicó el actor.

Al tiempo que concluyó reconociendo: "Todos maduramos, ¿viste? Cuando estamos llegando a las canas, siempre termina pasando. O no...".