Yanina Screpante salió a defenderse tras el polémico video y cruce con sus vecinos: "No me dio más pena"
La modelo Yanina Screpante se refirió en Intrusos al conflicto que tuvo con los vecinos que viven al lado de una propiedad alquilada por su madre. "El quilombo está hace un año", comentó.
13 abr 2026, 15:30
Yanina Screpante salió a defenderse tras el polémico video y cruce con sus vecinos: "No me dio más pena"
Yanina Screpante se vio envuelta en un escandaloso episodio al acercarse a una casa que está cerca de donde alquila su madre una propiedad en Cardales y manifestar su malestar por una parrilla que colocaron en la puerta para vender alimento.
La modelo fue grabada a los gritos con estas personas y en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv) explicó el contexto de la situación tras conocerse esas imágenes.
"Lo que más me sorprende es que alguien le importe mi pelea con el vecino. Yo soy de Cardales de toda la vida y para ayudarla a mi mamá me estoy ocupando yo de la administración de sus propiedades por eso tengo que lidiar con inquilinos e inmboliarias", comenzó la ex del Pocho Lavezzi.
Y agregó: "Hace un tiempo se retiran unos inquilinos de mucho tiempo y cuentan los motivos por los vecinos que molestan un montón y son un montón de personas. Vinieron 14 para Navidad y no se fueron nunca más".
"Yo les dije que usen en el jardín que tienen atrás y no la vereda. En el pueblo todos nos conocemos con todos. Ese es un fragmento del video nada más", continuó Yanina Screpante indignada por lo sucedido.
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Cómo fue el tenso cara a cara de Yanina Screpante con los vecinos que quedó registrado en video
En charla con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares,Yanina Screpante remarcó que ella se hizo cargo de esta situación y se acercó para tratar de llegar a un acuerdo con los vecinos pero que la charla fue subiendo de temperatura con el correr de los minutos.
"Mi mamá tiene problemas de salud y no puede ocuparse de estos problemas. El vecino me filmó y yo también pero pusieron ese fragmento donde me saco. No tenían ningún tipo de habilitación", comentó la modelo.
Screpante dejó en claro que el problema viene desde hace tiempo y que esa conducta de los vecinos dificulta que pueda alquilar su propiedad al hacerse conocida la situación por todos en la zona.
"No fue demasiado porque hace un año que está este quilombo, ya no me dio más pena. Los derechos de ellos terminan donde comienzan los míos, yo trabajo en la tele pero soy una personal normal", manifestó bancando su queja.
"Ya todo el pueblo sabía esto y fue a decírselo. Después fueron los inspectores y le dijeron que tiene que meter todo adentro. La humareda en la vereda era demasiado, tenían razón los que se fueron. La vereda es pública, no es de su propiedad. Yo ayudo a mucha gente de otra manera", cerró.