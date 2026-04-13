Yanina Screpante salió a defenderse tras el polémico video y cruce con sus vecinos: "No me dio más pena"

"Yo les dije que usen en el jardín que tienen atrás y no la vereda. En el pueblo todos nos conocemos con todos. Ese es un fragmento del video nada más", continuó Yanina Screpante indignada por lo sucedido.

Embed

Cómo fue el tenso cara a cara de Yanina Screpante con los vecinos que quedó registrado en video

En charla con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Yanina Screpante remarcó que ella se hizo cargo de esta situación y se acercó para tratar de llegar a un acuerdo con los vecinos pero que la charla fue subiendo de temperatura con el correr de los minutos.

"Mi mamá tiene problemas de salud y no puede ocuparse de estos problemas. El vecino me filmó y yo también pero pusieron ese fragmento donde me saco. No tenían ningún tipo de habilitación", comentó la modelo.

Screpante dejó en claro que el problema viene desde hace tiempo y que esa conducta de los vecinos dificulta que pueda alquilar su propiedad al hacerse conocida la situación por todos en la zona.

"No fue demasiado porque hace un año que está este quilombo, ya no me dio más pena. Los derechos de ellos terminan donde comienzan los míos, yo trabajo en la tele pero soy una personal normal", manifestó bancando su queja.

"Ya todo el pueblo sabía esto y fue a decírselo. Después fueron los inspectores y le dijeron que tiene que meter todo adentro. La humareda en la vereda era demasiado, tenían razón los que se fueron. La vereda es pública, no es de su propiedad. Yo ayudo a mucha gente de otra manera", cerró.