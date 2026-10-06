De Pampita a Luciana Salazar: los famosos que estuvieron en la despedida de Lionel Messi

Cuánto midió la sentida despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo despertó expectativa en el estadio, sino también entre quienes siguieron el partido desde sus casas. En los minutos previos al duelo ante Benín, la atención de los fanáticos ya comenzaba a verse reflejada en las mediciones de audiencia, que fueron en aumento a medida que se acercaba el inicio.

Antes del comienzo del partido, Telefe se ubicaba en 22.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 9.1 puntos. La presencia de Messi en lo que sería su despedida del público argentino ya tenía un fuerte impacto en las pantallas.

Con el ingreso de los futbolistas al campo de juego y el momento de los himnos nacionales, la expectativa se transformó en emoción y los números continuaron escalando. Telefe trepó hasta los 27.6 puntos, en tanto que TyC Sports llegó a los 11 puntos.

Una vez que comenzó a rodar la pelota, la tendencia se mantuvo y el rating volvió a subir. Las cifras empezaron a aproximarse a las que se habían registrado durante el partido frente a Jordania, uno de los primeros compromisos de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Durante los primeros minutos del encuentro ante Benín, Telefe llegó a marcar 33.9 puntos de rating y TyC Sports alcanzó los 12.8. De esta manera, entre las dos transmisiones rozaron los 47 puntos, una muestra del enorme interés que sigue despertando Messi cada vez que se pone la camiseta de la Selección.