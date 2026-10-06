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De Pampita a Luciana Salazar: los famosos que estuvieron en la despedida de Lionel Messi

Pampita, Marixa Balli, Vicky Xipolitakis y Luciana Salazar fueron algunas de las figuras que acompañaron a Lionel Messi en su despedida de la Selección.

6 oct 2026, 22:10
luciana salazar y pampita
luciana salazar y pampita

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina reunió a una gran cantidad de figuras en el Monumental. En una noche atravesada por la emoción, el estadio se convirtió también en punto de encuentro para distintos famosos que quisieron acompañar al capitán en una jornada histórica.

Entre los presentes estuvo Pampita, quien asistió junto a sus hijos para vivir desde las tribunas el último partido de Messi con la camiseta albiceleste. También se sumaron Marixa Balli, Vicky Xipolitakis y la ex Gran Hermano Zoe Bogach que no quisieron quedar afuera de una noche tan especial para el fútbol argentino.

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Luciana Salazar también dijo presente en el Monumental junto a su hija Matilda. Ambas compartieron parte de la previa y se mostraron listas para disfrutar del encuentro y de la despedida del Diez frente al público argentino.

La lista de invitados del mundo del espectáculo se completó con otras figuras vinculadas al deporte y al entretenimiento. Darío Cvitanich e Ivana Figueiras también estuvieron en el estadio para acompañar a Messi en una noche que quedará marcada por la emoción y los homenajes.

Cuánto midió la sentida despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo despertó expectativa en el estadio, sino también entre quienes siguieron el partido desde sus casas. En los minutos previos al duelo ante Benín, la atención de los fanáticos ya comenzaba a verse reflejada en las mediciones de audiencia, que fueron en aumento a medida que se acercaba el inicio.

Antes del comienzo del partido, Telefe se ubicaba en 22.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 9.1 puntos. La presencia de Messi en lo que sería su despedida del público argentino ya tenía un fuerte impacto en las pantallas.

Con el ingreso de los futbolistas al campo de juego y el momento de los himnos nacionales, la expectativa se transformó en emoción y los números continuaron escalando. Telefe trepó hasta los 27.6 puntos, en tanto que TyC Sports llegó a los 11 puntos.

Una vez que comenzó a rodar la pelota, la tendencia se mantuvo y el rating volvió a subir. Las cifras empezaron a aproximarse a las que se habían registrado durante el partido frente a Jordania, uno de los primeros compromisos de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Durante los primeros minutos del encuentro ante Benín, Telefe llegó a marcar 33.9 puntos de rating y TyC Sports alcanzó los 12.8. De esta manera, entre las dos transmisiones rozaron los 47 puntos, una muestra del enorme interés que sigue despertando Messi cada vez que se pone la camiseta de la Selección.

     

 

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