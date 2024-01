Yuyito González durísima con Coti Romero por su chicana sobre Javier Milei: "Cuando tenga..."

Lo cierto es que la conductora de Empezar el día, Ciudad Magazine, le contestó a la correntina y dejó en claro qué no le gusta de la joven ex participante del reality.

"Yo no dije que era mala persona, eso fue el chat que le escribió Brenda a Coti. Chicos, yo no la registré a Coti en mi vida, porque además no veo Gran Hermano", sostuvo Yuyito González.

Y agregó picante: "¿Cuándo Coti va a ver una entrevista mía con Milei? Cuando Coti tenga 40 años en el medio artístico, que no sé qué va a hacer de su vida artística cuando termine...".

"Acá le hicimos muchas entrevistas a gente grosa en en el programa, la verdad una bendición y una sorpresa tanta buena onda. Cuando tenga 40 años como yo en la profesión, año 83, y tenga una entrevista con el presidente de la Nación, y tenga una profesión bien visible y reconocida, que me hable", remarcó categórica.

"Yo no me lo quise levantar a Milei y tampoco le di un pico", aclaró la actriz tajante.

La charla privada entre Coti Romero y Brenda Di Aloy tras el escándalo con Cris Vanadía

En las últimas horas un gran escándalo se destapó en el Bailando 2023, América. Cristian Vanadía, conductor del streaming del certamen, se separó de su novia Brenda Di Aloy y Coti Romero fue señalada como tercera en discordia

Lo cierto es que, en medio de la ruptura de ambos, Cris participó en una coreografía con Coti y hubo un beso en medio de la puesta. Por esa razón, la correntina decidió hablar con la hija de Yuyito González y aclarar la situación.

“En mi caso le dije a Bren que le pedía disculpas, por más que no lo hice yo ni tuve la intención. Me escribió, la entendí mucho hasta cierto punto, porque después ya no me gustó lo que me dijo”, contó.

Y amplió: “Mucha gente ya sabe, porque se está hablando de eso, y ella misma hizo una nota sobre eso. Ella cuenta el mensaje que me mandó pero me dijo cómo que era mala persona, que hacía cualquier cosa por la fama…”.