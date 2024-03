El duro comentario de Zaira Nara contra la ex pareja de Facundo Pieres

“Estoy muy bien, muy tranquila. Es una relación que me deja en paz así que estoy feliz y bien”, aseguró. Acto seguido, llegó la pregunta acerca de planes para agrandar la familia y fue ahí donde se inició la polémica.

Embed

"¿Tenes de deseos de maternar?", deslizó el cronista. “A los míos, de maternar a los que ya tengo", contestó ella. Inmediatamente, muchos relacionaron esa respuesta a los hijos que el polista ya tiene con su ex, Agustina Wernicke, y lo interpretaron como un palito para ella.

Luego, profundizó en su declaración y comentó: "Tengo grandes proyectos que me ocupan mucho tiempo, mi propiedad son mis hijos y digo wow menos mal que el chiquito ya tiene cuatro porque puedo volver a hacer lo que me apasiona, además de ser madre, emprender”.

Zaira Nara Facundo Pieres

Zaira Nara reveló la verdad detrás del supuesto reencuentro con Paula Chaves

Es de público conocimiento que hace un tiempo la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin. Sin embargo, siendo colegas, ambas siguen coincidiendo en infinidad de eventos y cuestiones laborales.

Así las cosas, esta semana la mujer de Pedro Alfonso compartió una confusa imagen desde un desfile donde se veían sus pies junto a un calzado que coincidía con el que llevaba Zaira esa noche.

A raíz de la incertidumbre que se generó sobre un posible reencuentro de amigas, en LAM (América) hablaron con la hermana de Wanda y le pidieron detalles de lo sucedido.

“Era un posteo que subió, no sé si Pau o Mery, que eran ellas dos. No se si las zapatillas de Pau y las botas de Mery pero bueno, habíamos ido al mismo desfile y las botas eran muy parecidas a las mías. Creo que fue Juariu que hizo como una conexión pero no era yo”, aclaró.

De todas formas el cronista le preguntó si existió algún acercamiento durante la velada y ella contestó: “Compartimos evento, agencia, gimnasio, supermercado pero no charlamos, si nos saludamos. Que ganas de buscar roña".

“Vos me preguntaste si charlamos, para mi una charla es otro tipo de conversación. En un desfile, evento, la realidad es que no podes tener una charla muy profunda, es hola cómo andas y te sentás”, concluyó.