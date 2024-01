Zaira Nara se sinceró sobre lo más duro de su separación con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos

“Antes estaba el 100% con mis hijos y la verdad que ahora, no es una elección mía pero mis hijos tiene un papá y los tengo que compartir. La verdad que cuando los comparto hay tiempo que me quedo sola y en ese tiempo no me gusta entonces busco hacer cosas que me gusten y por eso quizás mi carrera tuvo una explosión”, admitió.

Zaira Nara Jakob Von Plessen y sus hijos

Al escuchar sus palabras la conductora Flor de la V reparó en si el tema de los chicos era fue lo más difícil en su separación y Zaira estuvo completamente de acuerdo. "Para mí lo más difícil es el darte cuenta que tus hijos no son una propiedad y en el momento en el que dejas de estar con el papá tus hijos tiene dos vidas", contestó.

"En la vida que tienen con papá, por más buena relación que haya, hay veces que te perdés un montón de cosas y es muy sacrificado, muy duro", sumó y aclaró: "Somos muy distintos pero somos muy buenos padres los dos y nos llevamos muy bien".

El significativo tatuaje que se hizo Zaira Nara al aire en su streaming

Hace unos días, Zaira Nara debutó con un nuevo programa vía streaming. La modelo y conductora se puso al frente de Rumis, que se trasmite por YouTube y Twitch de 11 a 14hs, desde Punta del Este, Uruguay.

Este jueves, una tatuadora estuvo como invitada al ciclo. En medio del vivo les propuso a los integrantes de la mesa si querían hacer un tatuaje. La hermana de Wanda se animó y decidió grabarse algo muy especial.

Zaira se tatuó los nombres de sus hijos, Viggo y Malaika, fruto de su relación con el empresario Jakob Von Plessen, de quien se separó en 2022. "Amo", escribió la modelo en sus historia en Instagram, donde mostró cómo quedó el tattoo.

Días atrás, se rumeó que la hermana de Wanda iba a ser mamá nuevamente junto a su actual pareja, Facundo Pieres. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, la diosa fue tajante. "No es así, nada que ver", dijo al ser consultada por esa versión.