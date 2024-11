Zaira Nara y su incómoda reacción al referirse al romance de Wanda con L-Gante

“Yo no opino de la vida privada de mi hermana, habría que preguntarle a ella”, respondió cauta la morocha tratando de no tomar partido públicamente. “Me divertía este viaje porque íbamos a hablar y convivir un montón, pero seguiremos online”, agregó sutil la actual novia de Facundo Pieres, con un dejo de decepción.

Embed

En tanto, cuando le preguntaron si aprobaba la nueva relación amorosa de Wanda con el referente de la cumbia 420, Zaira Nara fue políticamente correcta y evitó cualquier expresar lo que realmente piensa al respecto. “Yo no soy quién para elegirle la pareja a nadie ni tampoco para opinar, a mí me gusta que la gente sea feliz, que disfruten, que haya amor para mi hermana y toda la gente que me rodea”, deslizó visiblemente incómoda.

Así las cosas, al mencionarle que Kennys Palacios, amigo y asistente de Wanda, no se había mostrado contento frente al noviazgo de la mediática con Elián Valenzuela, Zaira aseguró ya totalmente incómoda: “Yo tengo un lazo con Mauro, con Maxi (López) y con el padre de mis hijos. Con Elián lo voy a tener si es la persona que mi hermana elige, yo acompaño nada más”.

Zaira Nara - captura LAM.jpg

El ex de Zaira Nara lanzó un picante "like" relacionado con L-Gante

Esta semana, Jakob Von Plessen, exmarido de Zaira Nara, llamó poderosamente la atención en las redes sociales por un impensado gesto con el que se burló de la familia de la madre de sus hijos.

Lo cierto es que tras ochos años juntos, Plessen y Zaira se separaron en septiembre de 2022, al menos oficialmente, al tiempo que luego de unos meses la modelo inició una nueva y polémica relación con el polista Facundo Pieres, que generó su enemistad con Paula Chaves.

Zaira Nara, Wanda Nara y L-Gante.jpeg

Y a pesar de que Zaira se cansó de asegurar que su relación con Von Plessen seguiría de lo más armónica y familiar, sólo con un cambio de dinámica, la realidad es que un reciente gesto virtual de Jakob volvió a poner en duda el pacífico vínculo entre ellos y con el entorno de la morocha.

Lo cierto es que Jakob le puso un picante "like" a una publicación de la cuenta de Instagram @porfavorcoherencia en la que, a pura ironía, se burla del noviazgo de Wanda Nara con L-Gante, así como de su hermana y su novio polista, lo que generó todo tipo de especulaciones sobre cómo quedó realmente la relación de Von Plessen con la familia de Zaira tras su separación.

Así, en el posteo likeado por Jakob Von Plessen se ve una postal de Zaira con Pieres súper elegantes y glamorosos, junto a la leyenda "Así como los ves, el domingo tienen que almorzar con L-Gante".