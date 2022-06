Zaira Nara y Jakob von Plessen se reconciliaron y viajaron a una ciudad ¿maldita?

“Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel”, le escribió Zaira en un mensaje que hizo público Pía Shaw.

Este fin de semana, vieron a la hermana de Wanda por Uruguay, en las ciudades de Colonia y Carmelo. Juariu compartió las fotos y la “maldición” que tiene Colonia para las parejas.

“Zaira de vacaciones”, escribió la influencer junto a las fotos. “Boina alert” sumó en una en el que en el espejo se veía a Jacok con su sombrero característico.

Además, subió la captura de una seguidora que le advirtió: “cuando te vas a Colonia con tu pareja, volvés y te separás”, entonces la instagramer comento: “Yo no se lo quería decir, pero sé de la maldición".

La cuenta de El ejército de LAM también publicó una imagen de Zaira Nara y Jakob von Plessen en Carmelo, aunque en esta ocasión se puede ver a la pareja a cara descubierta y sin boinas en el interior de un bar.

Filoso comentario de Zaira Nara a una foto de Wanda tomando sol

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen de viaje recorriendo África con motivo de su aniversario de casados y la mediática no para de compartir fotos disfrutando del calor y del paisaje en ese impactante destino.

El pasado 27 de mayo la empresaria y el futbolista cumplieron 8 años de casados, tras superar la profunda crisis matrimonial por el Wandagate con la China Suárez.

"Viajar con fotógrafo que te despierte a besos y fotos @mauroicardi", expresó Wanda en una de las postales donde se la ve luciendo su figura al sol y con el mar de fondo.

Lo cierto es que en una de las últimas fotos que compartió la empresaria en Instagram, recibió un curioso comentario en particular de su hermana Zaira Nara.

"TZ", comentó Wanda en la publicación con un corazón color verde, donde se la veía recostada muy cómoda en un sillón de exterior disfrutando del clima de calor.

A lo que Zaira comentó, generando gran repercusión y debate entre los seguidores en el posteo: "Este es tu diario íntimo? O qué onda", lanzó la conductora y modelo al ver la imagen de su hermana.

¿Tirón de orejas entre hermanas por la imagen o todo bien?