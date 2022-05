Zaira Nara habló con LAM y ¿confirmó su separación de Jakob Von Plessen?

“Jamás lo encontré en nada. La recontra conozco a Jime. Estando en París, ella me invitó al cumpleaños de sus hijos. Y dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando inventan y faltan el respeto”, agregó la panelista.

Y continuó, en defensa de Jakob: “Somos una familia y siempre lo seremos. No me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es. Jamás lo encontré en nada”.

“Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia de él y por los amigos porque no es real. Siempre prefiero llamarme a silencio porque siento que, si estoy en silencio, se termina más rápido el tema”, cerró.

Jimena Buttigliengo, la modelo vinculada a Jakob Von Plessen, le escribió a Zaira Nara

Desde hace varios meses circula el rumor de una fuerte crisis matrimonial entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, que tienen dos hijos en común, Viggo y Malaika.

Lo cierto es que este jueves, Karina Iavícoli contó en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, que Jakob Von Plessen habría engañado a la hermana de Wanda con una modelo cordobesa llamada Jimena Buttigliengo, con quien -supuestamente- ya se conocía de antes.

El encuentro entre ambos se habría dado cuando ocurrió el escándalo del Wandagate entre Mauro Icardi y La China Suárez. “Cuando pasó el Wanda Gate, donde la China estaba con Mauro Icardo, Jakob, el ex de Zaira Nara, habría estado y tenido encuentros en Francia con Jimena Buttigliengo”, expresó la panelista.

Luego, Karina Iavícoli dio más detalles: “Ya se conocían de antes y habían tenido algunas que otras historias dispersas por ahí; ella está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo".

“Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él, la información sale de la boca de Jimena no de Jakob, eso llega a Buenos Aires y de ahí me lo cuentan a mí”, sumó la panelista sobre su escandalosa versión.