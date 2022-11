Tras confirmar su romance, María Fernanda Callejón protagoniza un conflictivo divorcio

Pía confirmó que habló con Elba Marcovecchio, la mujer de Jorge Lanata y abogada de Diotto, quien está accionando dado que según él, María Fernanda Callejón no cumple con el régimen comunicacional.

Embed

Callejón y Gamboa habrían comenzado a salir en julio en medio de la separación de la actriz con Diotto y con el correr de los días se formalizó la relación. Su hija ya lo conoce aunque no se lo presentó por el momento como su nueva pareja.

Tal lo confirmó este portal, la flamante parejita compartió lindos momentos con la familia de él como por ejemplo el Día de la Madre en octubre. También el último fin de semana Callejón fue con su nena a la casa de la hermana del ex futbolista para festejar el cumpleaños número 52 de él.

Conmovedora carta de Ricky Diotto tras separarse de María Fernanda Callejón

Después de que se conoció el comunicado de María Fernanda Callejón confirmando la separación, Ricky Diotto compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram a puro elogio para la actriz y madre de su hija, con quien estuvo once años en pareja.

"Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. Conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger", comenzó Ricky su posteo.

image.png

Y siguió: "Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie...".

"Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de nuestra hija", remarcó Ricky Diotto.

Y cerró: "Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz".