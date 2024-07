Descubrí a Facundo Insaurralde, el escritor revelación del año

-¿Cómo fue tu formación académica?

Me gradué como licenciado en psicología en el 2002, a los 23 años. Hice dos posgrados: uno en psicoterapia gestáltica y otro en psicología forense. Toda mi carrera me desempeñé en ambos campos: la clínica y lo forense.

-¿Cuándo descubriste tu vocación?

A los siete años comencé a leer libros y a escribir historias. A los nueve pedí una máquina de escribir. La vocación de psicólogo, que siempre estuvo muy vinculada a la de escritor, nació por mi interés en los conflictos humanos y por el deseo de comprender a los incomprendidos. Actualmente me defino como un psicólogo que escribe.

-¿Qué género escribís?

Me encuentro más con el drama, el thriller psicológico y el realismo. Siempre me gustaron las novelas, aunque, a partir de mi taller literario, descubrí el gusto por los cuentos y relatos cortos y la posibilidad que significan como experiencia más inmediata, al lector.

-¿Quiénes son tu referentes?

De niño, la literatura juvenil del siglo XIX, con Julio Verne, Mark Twain, Louisa Alcott, a la cabeza. Luego, los existencialistas; aunque me diferencio de ellos en mi mirada más optimista y trascendental.

-¿Qué te inspira?

Todo el tiempo estoy inspirado, aunque la lluvia es un fenómeno puntual que me invita a soñar despierto.

-¿Qué estás presentando?

Mi primer libro, que publiqué en 2018, es de autoayuda y se llama Entre la Nada y el Tiempo. Una travesía de autosanación y elevación del Ser, Editorial Caligrama, que es el sello de autoedición del Grupo Lantia, en formato digital y de impresión bajo demanda. Se lo puede adquirir en cualquiera de las dos versiones a través de muchos sitios de Internet, incluidos Amazon.

En ese libro volqué todas mis reflexiones de casi veinte años de práctica clínica, abordando varios temas y la explicación de un método sencillo de autosanación. Todo explicado con lenguaje sencillo y abundantes relatos y metáforas dirigidos al cerebro derecho, para que la sola lectura, resulte transformadora.

-¿Cuál es tu mayor sueño?

Crear una literatura transformadora y terapéutica. Que alguna de mis obras, pasen a formar parte importante en la vida de varias personas y que en algún tiempo no muy lejano, llamarte y decirte "Te acordás la nota que me hiciste? Bueno, lo he logrado".

El segundo libro de Facundo Insaurralde: El tero grita siempre lejos del nido

Mi segunda obra que está en proceso de edición como libro digital y como audiolibro, es un thriller psicológico y se llama El tero grita siempre lejos del nido. Comienza a fines de la década del '50 del siglo XX, en Concordia, cuando Ines Von Herling, una adolescente perteneciente a la familia más rica de la ciudad, es violada la misma noche de la fiesta de sus quince años, por un hombre de su entorno más íntimo. Las consecuencias de la historia, llegan hasta nuestros días. Se abordan temas como los prejuicios y mandatos de género, la soledad del sufrimiento interno de cada persona, los juzgamientos y opiniones externos, la culpa, el resentimiento, las mentiras, el amor sano frente al apego egoísta, las dudas existenciales, entre otros. Pero el mensaje de la obra, como lo dice su título y lo confirmaran cada una de las historias y de los personajes, es que las apariencias, siempre engañan.