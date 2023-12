El incómodo momento que vivió Luciana Geuna cuando Juana Viale le preguntó por su café con Alberto Fernández

“Mirá, vos sabés que justo yo lo vi la última semana de gestión para preguntarle un poco cómo va a ser su vida, una conversación en off”, comenzó diciendo la periodista.

Y agregó: “No fue una nota, fue un café, pero en ese momento yo le dije bueno, pero pará, se me ocurrió ahí naturalmente, nunca pasó, ¿vos te vas a llevar a la custodia a vivir con vos?”.

“Este café, por ejemplo, ¿fue en un lugar público o es en un lugar privado?”, quiso saber la nieta de Mirtha Legrand. “Fui a la Quinta de Olivos”, contó Geuna. “Se puso colorada”, observó el periodista Edgardo Alfano, quien también estaba en la mesa.

“No, porque me da vergüenza porque es un off, no tendría que haber llegado hasta acá, pero bueno…”, se justificó Geuna.

Embed

El divertido cruce entre Juana Viale y Jimena Monteverde: "Llega a mi camarín y me dice..."

Este domingo en Almorzando con Juana (El Trece) la conductora y la chef Jimena Monteverde tuvieron un divertido cruce. “Hoy te voy a tratar bien porque después me dicen que te trato muy mal”, lanzó la nieta de Mirtha Legrand.

“Sale por todos lados”, bromeó Jimena. “Porque yo le digo un montón de cosas terribles. ¡Y las que no salen que dice ella!”, dijo en chiste la presentadora.

Ahí, Monteverde chicaneó a Juana y contó que tuvo que preparar platos vegetarianos para todos los invitados por pedido de ella. “Tras que estoy quemada”, reveló la chef. “Eso no es responsabilidad mía, mi amor. Estás quemada desde hace años”, disparó Juana. "Qué amorosa la conductora", le respondió.

Acto seguido, la conductora reveló el pícaro comentario que le suele hacer la cocinera detrás de cámara. “Voy a confesar esto. Ella llega a mi camarín todos los domingos a la mañana y me dice: '¿Qué hacés, puti? Estoy muerta, eh. Requemada desde las siete de la mañana'”, dijo sin filtro.

“Un beso a toda la gente que nos está viendo”, expresó la chef, quien luego abrazó a la conductora. “Nosotras nos amamos”, remarcó Jimena.