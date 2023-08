Julieta Poggio rompió el silencio sobre la aparición de Lucca Bardelli en Coqueluche

Lucca Bardelli en Coqueluche

A raíz del gran revuelo que generó su presencia en el teatro, Julieta rompió el silencio acerca de lo sucedido en su programa de streaming Fuera de Joda. "¿Puede ser que hubo un invitado especial a Coqueluche?”, insinuó Nacho Castañares.

"Preguntame directo así te puedo responder", retrucó la actriz y entonces su compañero repreguntó: "¿Invitaste a Lucca a Coqueluche?".

"Yo no invité a Lucca, para mi compró la entrada, pero me parece bien de su parte, se ve que tenía ganas de ver la obra", aseguró la ex Gran Hermano.

"Habrá dejado diferencias de lado para ir a ver la obra", analizó Mora y luego La Tora indagó: "¿Te mando algo felicitándote?".

"Si, fue una sorpresa", cerró Julieta.

Embed

Julieta Poggio se sinceró y reveló el verdadero motivo de su separación con Lucca Bardelli

Julieta Poggio estuvo en Sería increíble, el programa de streaming que conducen Nati Jota, Elial Moldavsky y Leticia Siciliani, y reveló el motivo de su ruptura con Lucca Bardelli.

Nati, antes de que la ex Gran Hermano hablara sobre su separación, le preguntó abiertamente por Marcos Ginocchio, el ganador del reality con quien 'Disney' habría tenido un romance.

“¡Yo sabés cómo lo cagaba (a Lucca)! ¡Sabés cómo le entraba a Marcos! ¿A vos no te pasó de estar sola y necesitar cariño? Siento que somos jóvenes y que pasan esas cosas. Uno se confunde”, opinó la influencer. La actriz le respondió: “Yo sentía amor por mi novio… Todavía estaba en mi burbuja”.

El hijo de Moldavsky ahí le consultó a la bailarina: “¿Lo viste muy distinto cuando saliste?”. En ese momento, honesta, decidió contar por primera vez por qué se separó de Lucca.

“Esto nunca lo conté. Pero yo esperé tanto el momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir”, expresó. “Perdés una conexión, una complicidad. Son cinco meses de dormir sola, de estar sola, de no darle explicaciones a nadie. Se pierde la conexión”, aseguró.