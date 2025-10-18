La historia de amor y el vínculo que nunca se rompió entre Mariano Castro y Mercedes Scápola

En ese momento, Mariano alternaba entre Argentina y México, donde trabajaba como modelo y hacía campañas publicitarias.

Durante casi diez años, la actriz y el conductor vivieron un vínculo caracterizado por la privacidad y la tranquilidad, lejos del foco mediático.Incluso esta decisión de no hablar con la prensa, Mey lo dejó en claro en reiteradas ocasiones en distintas entrevistas con La Nación. "No me interesa hablar de mi vida privada”, aseguró. “No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”.

Mariano Castro y Mey Scápola

El adiós de Mercedes Morán, mamá de Mercedes Scápola, a Mariano Castro

Mercedes Morán, madre de Mercedes Scápola, despidió a Mariano Castro a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto en la que se lo puede ver caminando de la mano por la calle junto a León, su hijo y nieto de la actriz.

“Que tengas un lindo viaje, Mariano de mi corazón”, escribió emocionada la exsuegra del periodista.

Mercedes Morán

Horas antes, Mercedes estuvo presente en la última despedida de Mariano, acompañando a la familia en un momento de profunda tristeza. Su presencia refleja no solo el respeto y afecto que sentía por él, sino también la excelente relación que mantenía con su entorno.