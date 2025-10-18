A24.com

La historia de amor y el vínculo que nunca se rompió entre Mariano Castro y Mercedes Scápola

Mariano Castro, hermano de Juan Castro, estuvo casi diez años en pareja con Mercedes Scápola, con quien tuvo a León. Más allá de la separación, decidieron mantener su vínculo y seguir unidos priorizando la familia.

18 oct 2025, 18:45
Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista, locutor y productor Juan Castro, murió este viernes 17 de ocrubre a los 54 años.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta de X y generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. En 2021, el conductor de LAM (América TV) había revelado que el actor y periodista enfrentaba un cáncer de pulmónque, con el tiempo, derivó en una metástasis; también había sufrido un ACV.

Mariano fue pareja de la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán, con quien vivió una intensa historia de amor y fruto de la relación, llegó León en 2013.

Se conocieron casi por azar. Según él mismo había contado, todo comenzó en 2010 cuando fue a verla al teatro: “La fui a felicitar por una obra que estaba haciendo, de paso me acerqué, pero yo me volvía a México a los siete días. De repente me llega una invitación por Facebook de ella”, recordó en una entrevista. Ese gesto inició un vínculo que rápidamente trascendió lo laboral y se convirtió en una relación sentimental.

En ese momento, Mariano alternaba entre Argentina y México, donde trabajaba como modelo y hacía campañas publicitarias.

Durante casi diez años, la actriz y el conductor vivieron un vínculo caracterizado por la privacidad y la tranquilidad, lejos del foco mediático.Incluso esta decisión de no hablar con la prensa, Mey lo dejó en claro en reiteradas ocasiones en distintas entrevistas con La Nación. "No me interesa hablar de mi vida privada”, aseguró. “No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”.

Mariano Castro y Mey Scápola

El adiós de Mercedes Morán, mamá de Mercedes Scápola, a Mariano Castro

Mercedes Morán, madre de Mercedes Scápola, despidió a Mariano Castro a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto en la que se lo puede ver caminando de la mano por la calle junto a León, su hijo y nieto de la actriz.

“Que tengas un lindo viaje, Mariano de mi corazón”, escribió emocionada la exsuegra del periodista.

Mercedes Morán

Horas antes, Mercedes estuvo presente en la última despedida de Mariano, acompañando a la familia en un momento de profunda tristeza. Su presencia refleja no solo el respeto y afecto que sentía por él, sino también la excelente relación que mantenía con su entorno.

     

 

