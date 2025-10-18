Las fotos del doloroso y último adiós a Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro

Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro, falleció este viernes 17 de octubre a los 54 años, tras una valiente lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis, enfermedad que le había sido diagnosticada en 2021.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Familiares, amigos y colegas se reunieron en la Cochería América para darle el último adiós a Mariano Castro en una jornada cargada de tristeza y emoción. Entre los presentes se destacaron figuras como Mercedes Morán, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, entre otros.