A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Exclusivo | PrimiciasYa

Las fotos del doloroso y último adiós a Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro

Familiares, amigos y colegas se reunieron en la Cochería América para darle el último adiós a Mariano Castro en una jornada cargada de tristeza y emoción. Entre los presentes se destacaron figuras como Mercedes Morán, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, entre otros.

18 oct 2025, 18:59
Las fotos del doloroso y último adiós a Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro
Las fotos del doloroso y último adiós a Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro
Las fotos del doloroso y último adiós a Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro

Mariano Castro, hermano del periodista Juan Castro, falleció este viernes 17 de octubre a los 54 años, tras una valiente lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis, enfermedad que le había sido diagnosticada en 2021.

Esta mañana, sus restos fueron despedidos en la Casa de Sepelios América, en Acevedo y Lema, donde, además de familiares, se acercaron varios personajes conocidos. Entre ellos, Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax, Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Gonzalo Heredia. El cortejo fúnebre se dirigió luego hacia el cementerio de Chacarita, en un acto íntimo pero muy sentido.

Leé también

El conmovedor último posteo de Mariano, el hermano del recordado Juan Castro, antes de morir

El conmovedor último posteo de Mariano, el hermano del recordado Juan Castro, antes de morir
America Servicios funerarios
Acompañamiento del cajón
Mercedes Morán
Mariano Castro
Luciano Castro
Carla Czudnowsky

RS FOTOS

Cómo contó Mariano Castro que estaba enfermo

Mariano Castro, hermano de Juan Castro, expresó su diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis en 2021, cuando le confió a un amigo cercano que padecía esta enfermedad.

El conductor Ángel de Brito compartió en redes sociales una captura de pantalla del mensaje en el que Mariano expresaba: "Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis. Acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar".

A pesar de esta revelación, Mariano mantuvo un perfil bajo y prefirió no hablar públicamente sobre su enfermedad. Su estado de salud se mantuvo en privado, y fue solo en 2025, tras su fallecimiento, cuando se conocieron más detalles sobre su lucha contra el cáncer.

Mariano Castro

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Juan Castro

Lo más visto