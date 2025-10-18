A24.com

DESGARRADOR

El conmovedor último posteo de Mariano, el hermano del recordado Juan Castro, antes de morir

Lo que fue una simple postal de amor entre padre e hijo terminó adquiriendo un valor especial. La imagen que el hermano de Juan Castro compartió con León el 26 de agosto hoy se recuerda con profunda tristeza.

18 oct 2025, 15:15
Este viernes la noticia de la muerte de Mariano Castro, hermano gemelo del recordado Juan Castro y también de profesión periodista, no sólo generó una profunda tristeza en el mundo tanto de los medios de comunicación, así como por supuesto entre sus amigos y familiares, sino también una enorme conmoción al encontrar en las redes sociales su último posteo, absolutamente conmovedor.

Lo cierto es que en medio del dolor, una postal subida por Mariano el pasado 25 de agosto en su cuenta de Instagram hoy cobra un sentido más que especial. Se trata de una cálida fotografía junto a su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola, en la que a ambos se los puede ver abrazados y sonrientes en un encuentro familiar.

El día que Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro, confesó su batalla contra el cáncer

Sin duda, por estas horas esa imagen adquirió un nuevo sentido, transformándose así en un verdadero símbolo del amor y la calidez que caracterizó a Mariano Castro a lo largo de sus 54 años, así como también una despedida adelantada de su pequeño descendiente.

MAriano Castro y su hijo León

En aquel posteo, al hermano de Juan Castro se lo ve sereno, mientras que su hijo refleja una completa armonía disfrutando de la compañía de su padre. Se trata de una de las últimas veces que se lo pudo ver a Mariano públicamente, motivo por el cual tras el shock tras su muerte llevó a que los cibernautas inundadasen aquella publicación con mensajes de condolencias, cariño y respetos hacia su memoria.

"Triste noticia. Abrazo al cielo a los dos y condolencias a su familia", "Hasta siempre y te vas a encontrar con Juan que te espera arriba", "Mis condolencias a la familia. Era igual al fallecido Juan Castro y tenía el mismo tono de voz. Con él se fue lo último que nos quedaba de recuerdo por su hermano. Dios lo reciba con los brazos abiertos y se encuentre con su amado mellizo. Dos ángeles bellos están ahora juntos en la eternidad. Vuelven a ser una célula... vuelven a ser uno. QEPD", son sólo algunos de los tantos mensajes que hoy pueden leerse en señal de respetuosa despedida.

mensajes tras la muerte de Mariano Castro IG

De qué manera Mariano Castro reveló públicamente la enfermedad que padecía

Este viernes 17 de octubre falleció Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro. Tenía 54 años y desde hacía al menos cuatro enfrentaba una dura batalla contra una enfermedad que prefirió mantener en la más estricta reserva, aunque en una ocasión habló públicamente del tema.

En 2021, decidió contarle a un amigo que padecía cáncer de pulmón con metástasis. A partir de esa revelación, la noticia comenzó a circular entre periodistas y colegas del medio, quienes, con respeto, intentaron conocer su estado de salud.

Por aquel entonces, uno de los que se comunicó directamente con él fue Ángel de Brito. Sin embargo, Mariano optó por la discreción, tal como lo había hecho siempre. “Hola, acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar”, fue la breve pero significativa respuesta que le dio a De Brito. El conductor, tiempo después, compartió en Twitter la captura de ese mensaje junto al posteo original donde Mariano le había confiado su diagnóstico a un amigo.

TW Ángel de Brito - el posteo con el que Mariano Castro contaba que tenía cáncer

Al igual que su hermano Juan, Mariano se dedicó al periodismo, aunque eligió un camino alejado de la exposición mediática. Mientras Juan marcó una época con programas como Zoo, Las fieras están sueltas, Unidos y dominados y Kaos en la ciudad, él prefirió desarrollar su carrera sin buscar protagonismo.

Su perfil en redes sociales reflejaba esa misma discreción: en su cuenta de Instagram predominaban las publicaciones vinculadas al trabajo y, cada tanto, alguna foto junto a su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola, hija de Mercedes Morán. Aunque estaban separados, mantenían un vínculo cordial y familiar.

La historia de los hermanos Castro siempre conmovió al público. Juan murió en 2004, a los 33 años, tras caer desde el balcón de su departamento en Palermo, un hecho que estuvo marcado por sus problemas de adicciones. Dos décadas después, la partida de Mariano reaviva el recuerdo de ambos, unidos por la pasión por el periodismo y por un lazo fraternal que trascendió el tiempo y la tragedia.

Mariano Castro y Juan Castro

     

 

