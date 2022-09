Murió Carlitos Balá: El día que apareció desnudo en Santa Fe y generó su ira

"Es una broma de mal gusto. Si la llega a ver mi hermano, que tiene 92 años, se cae muerto. No hay derecho a que hagan eso y menos en un colegio de monjas. No sé adónde quieren llegar", sostuvo Carlitos al enterarse que su imagen tal como llegó al mundo puede verse en Aristóbulo del Valle y Derqui, Ituzaingó y Alberdi, Urquiza y Junín y San Martín al 1700, todas en la ciudad de Santa Fe.

la-imagen-bala-que-genero-controversia.webp

"Si hubiésemos querido ofenderlo o simplemente llamar la atención, habríamos acudido a otra cosa", sostienen desde el Estudio Frias sobre el proyecto titulado con una de las famosas frases del comediante infantil: "¿Qué gusto tiene la sal?".

“Básicamente a la obra no la vemos como un repudio, nuestro trabajo lo basamos en artistas como Andy Warhol, que va por la movida de la vanguardia del pop que se mueve de esa forma, con el impacto. Pero no tuvimos la intención de agredir”, sostuvieron en diálogo con Diario UNO, además de afirmar: "No lo hicimos de una manera agresiva, es un ser humano como vino al mundo y nada más”.

La polémica está planteada. Mientras algunos defienden el derecho de los artistas de expresarse libremente, son muchos más los que cuestionan en la página de Facebook de Frias el hecho de relacionar a Balá con la desnudez y lo consideran un ofensa.

Murió Carlitos Balá: el desgarrador mensaje de su nieta

Por su parte, su nieta Laura Gelfi emitió un desgarrador mensaje: “Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor”, dijo a Teleshow con tristeza sobre la partida de su abuelo.

El artista que supo formar parte de la vida de varias generaciones de chicos cumplió el pasado 13 de agosto 97 años. Fue autor de frases como "sumbudrule", "Angueto quedate quieto" y "qué gusto tiene la sal", pero también instauró el "chupetómetro", en el que los nenes iban a dejar allí el chupete.